Balıkesir Gönen\'de Gazze için yardım organizasyonu Çarşı Camii önünde ilgi gördü

Balıkesir'in Gönen ilçesinde, Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla yardım organizasyonu düzenlendi. Çarşı Camii önünde gerçekleştirilen organizasyon, gün boyunca vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Gazze'de yaşanan insani ihtiyaçlara dikkat çekmek ve bölgedeki ihtiyaç sahiplerine destek sağlamak amacıyla düzenlenen organizasyonda, hayırsever vatandaşlar dayanışma için bir araya geldi. Gün boyunca devam eden etkinlikte, Gönen'de yardımlaşma ve paylaşma kültürünün güzel örneklerinden biri sergilendi.

Organizasyondan elde edilen gelirin, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) aracılığıyla Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağı belirtildi.

Düzenlenen organizasyon, Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine destek olmak isteyen vatandaşların katkılarıyla dayanışma mesajı verdi.