Balıkesir haberleri | Bandırma'da muhtarlar günü kutlandı - Son Dakika
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Balıkesir haberleri | Bandırma'da muhtarlar günü kutlandı

19.10.2022 11:47
Balıkesir haberleri | Bandırma'da muhtarlar günü kutlandı

Balıkesir yerel haberi: Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı.

Cumhuriyet Meydanında başlayan kutlamalara Kaymakam Engin Aksakal, Belediye Başkanı Tolga Tosun, Türkiye Muhtarlar Derneği Bandırma Şube Başkanı Hüseyin Kocabıyık, Bandırma Muhtarlar Derneği Başkanı Nurhancıoğlu, siyasi partilerin ilçe başkanlar ve 55 muhtar katıldı.

Cumhuriyet Meydanında Atatürk haykeli önüne çelenk konulmasıyla birlikte Saygı Duruşu İstiklal Marşı okundu ardından günü anlam ve önemini belirten bir konuşma Bandırma Muhtarlar Derneği başkanı Nur Demir Hancıoğlu gerçekleşti. Son olarak Ardından Paşakonak Mahallesi'ndeki Bandırma Belediyesine ait kafede devam etti. Burada düzenlenen kahvaltı programında Belediye Başkanı Tolga Tosun, hem merkezde hem de kırsaldaki 55 muhtarla kahvaltıda bir araya geldi. - BALIKESİR

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Balıkesir haberleri | Bandırma'da muhtarlar günü kutlandı - Son Dakika

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