Dün akşam 20.00 sırasında Ören Mahallesinde izinsiz ayakkabı tezgahı açan pazarlamacı satışa başladı. İhbar üzerine Ayaklı kavşağına gelen zabıta ayakkabı kutularını kaldırırken, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu gereğince zabıt tuttu. Kavşağa gelen Ören Muhtarı İlker Kurt da, zabıtalara yardımcı oldu. Kaldırımda ayakkabı kutularını gören vatandaşlarda şaşkınlıklarını dile getirdi. Kavşaktan geçmekte olan Kemal İşi, gece vakti kavşakta ayakkabı tezgahı açılmasına şaşırdığını söyledi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Zabıta, Ören, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Balıkesir haberleri: Burhaniye'de izinsiz pazarlamacıya zabıta engeli - Son Dakika

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