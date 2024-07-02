Balıkesir Havran'da Kestane Gal Arısı Zararlısıyla Mücadele Ediliyor - Son Dakika
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Balıkesir Havran'da Kestane Gal Arısı Zararlısıyla Mücadele Ediliyor

Balıkesir Havran\'da Kestane Gal Arısı Zararlısıyla Mücadele Ediliyor

Balıkesir'in Havran ilçesinde kestane üretimi yapan çiftçiler, kestane gal arısı zararlısıyla mücadele etmek için tuzaklar asıyor. Havran Kaymakamı Enver Özderin, orman işletme şefi ve ilçe tarım müdürünün katılımıyla gerçekleşen bahçe ziyaretinde kestane gal arısı zararlısıyla ilgili bilgilendirme yapıldı ve uygun görülen yerlere tuzaklar asıldı.

02.07.2024 08:47
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Balıkesir'in Havran ilçesi Fazlıca Mahallesi'nde kestane üretimi yapan çiftçilerin kestane gal arısı zararlısı ile mücadelesi kapsamında tuzaklar asıldı.

Havran Kaymakam Enver Özderin, Çınarlıhan Orman İşletme Şefi Tuğçe Dilşad Akgün ve Havran İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Emre Çakan'ın katılımıyla gerçekleşen bahçe ziyaretinde kestane gal arısı zararlısı ile ilgili bilgilendirme yapıldı. Akabinde ormanlık alanlarda bulunan kestane ağaçlarında zarar tespiti yapılıp uygun görülen yerlere tuzaklar asıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Enver ÖZDERİN, Balıkesir, Havran, Bahçe, Tarım, Çevre, Doğa, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Balıkesir Havran'da Kestane Gal Arısı Zararlısıyla Mücadele Ediliyor - Son Dakika

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