Balıkesir İl Jandarma Komutanı Ahmet Tüfekçi'ye Jest Yaptı - Son Dakika
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Balıkesir İl Jandarma Komutanı Ahmet Tüfekçi'ye Jest Yaptı

Balıkesir İl Jandarma Komutanı Ahmet Tüfekçi\'ye Jest Yaptı

Balıkesir İl Jandarma Komutanı Nurettin Alkan, eski belediye başkanı Ahmet Tüfekçi'ye verdiği sözü tutarak onu ziyaret etti ve rehabilitasyon merkezini gezdirdi.

16.07.2024 15:17  Güncelleme: 15:19
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinin efsanevi belediye başkanı Ahmet Tüfekçi'ye İl Jandarma Komutanı Nurettin Alkan'dan anlamlı bir jest yapıldı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Nurettin Alkan 1994 ile 2004 yılları arasında iki dönem belediye başkanlığı yaptığı sırada Ali Çetinkaya İlk Kurşun Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi'ni inşa ettirip, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağışlayan Ahmet Tüfekçi'ye verdiği sözü tuttu.

Ayvalık'ın efsanevi Belediye Başkanı Tüfekçi'yi ikamet ettiği Pelitköy'deki huzurevinden alıp, güneydoğu gazilerinin tedavi gördüğü Ali Çetinkaya İlk Kurşun Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi'ni ziyarete götüren Tümgeneral Alkan yüreklerde taht kurdu.

Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, işadamları Mehmet Cavlı, Halil Sucu, Mahmut Ekinci'nin yanı sıra Ayvalık Çiftçi Malları Koruma Başkanı ve Ahmet Tüfekçi'nin yeğeni Muhittin Tüfekçi'nin hazır bulunduğu ziyarette duygusal anlar yaşandı.

Garnizon Komutanı Personel Albay Hüseyin Aydın tarafından büyük bir konukseverlikle ağırlanan Ahmet Tüfekçi'nin gururlu ve mutlu hali ise memnuniyetle karşılandı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Balıkesir İl Jandarma Komutanı Ahmet Tüfekçi'ye Jest Yaptı - Son Dakika

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