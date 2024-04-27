Balıkesir İl Jandarma Komutanı ve personeli kan bağışında bulundu

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Balıkesir İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Nurettin Alkan ve beraberindeki personel 06-12 Mayıs Kan Haftası önceli kan bağışına farkındalık oluşturdu.

Kan bağışının toplumsal bir davranış, gelenek haline getirilerek sonraki nesillere aktarılmasının önemine vurgu yapmak amacıyla kan bağışında bulunan Balıkesir İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Nurettin Alkan ve 44 jandarma personeli ile birlikte Türk Kızılay'ına kan bağışında bulundu. - BALIKESİR