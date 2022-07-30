Meral Akşener Bandırma'da esnafı ziyaret etti

Parti otobüsü ile şehirde vatandaşları selamlayan Akşener, ilçede Kaşif Acar Caddesi üzerindeki esnafı ziyaret etti. "Sizlere kalbi selamlarımı sunuyorum" diyen Akşener, "Bandırma gayret eden bir şehrimizdir. Üreten bir şehrimizdir" dedi. - BALIKESİR

Akşener'in Dinlediği Esnaf: 'Zamlardan Bıktık, Hükümetten de Yıldık. Vatandaşıyla Dalga Geçen Bir Hükümet Var'

Kaynak: İHA

Meral Akşener, İYİ Parti, Balıkesir, Yerel, Son Dakika

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