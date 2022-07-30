Meral Akşener Bandırma'da esnafı ziyaret etti - Son Dakika
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Meral Akşener Bandırma'da esnafı ziyaret etti

30.07.2022 23:04
Meral Akşener Bandırma'da esnafı ziyaret etti

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener esnafı ziyaret ederek Bandırma halkına seslendi.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener esnafı ziyaret ederek Bandırma halkına seslendi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Balıkesir'in ilçelerine düzenlediği gezi kapsamında Bandırma'da halka seslendi.

Parti otobüsü ile şehirde vatandaşları selamlayan Akşener, ilçede Kaşif Acar Caddesi üzerindeki esnafı ziyaret etti. "Sizlere kalbi selamlarımı sunuyorum" diyen Akşener, "Bandırma gayret eden bir şehrimizdir. Üreten bir şehrimizdir" dedi. - BALIKESİR

YORUMLAR
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Erdoğan'ın açıkladığı fındık alım fiyatına Meral Akşener'den tepki geldi: Sanırsınız müjde Erdoğan'ın açıkladığı fındık alım fiyatına Meral Akşener'den tepki geldi: Sanırsınız müjde Akşener'in Dinlediği Esnaf: 'Zamlardan Bıktık, Hükümetten de Yıldık. Vatandaşıyla Dalga Geçen Bir Hükümet Var' Akşener'in Dinlediği Esnaf: 'Zamlardan Bıktık, Hükümetten de Yıldık. Vatandaşıyla Dalga Geçen Bir Hükümet Var'
Kaynak: İHA

Meral Akşener, İYİ Parti, Balıkesir, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Meral Akşener Bandırma'da esnafı ziyaret etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Meral Akşener Bandırma'da esnafı ziyaret etti - Son Dakika
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