Balıkesir Kadın Çalıştayı ve Nazan Kesal'ın Tek Kişilik Gösterisi - Son Dakika
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Balıkesir Kadın Çalıştayı ve Nazan Kesal'ın Tek Kişilik Gösterisi

Balıkesir Kadın Çalıştayı ve Nazan Kesal\'ın Tek Kişilik Gösterisi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Balıkesir Kent Konseyi iş birliğinde 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde düzenlenecek 'Balıkesir Kadın Çalıştayı'nda kadınlar, eğitim, sağlık, aile ve iş hayatındaki zorlukları konuşacak. Etkinlikte Nazan Kesal, Furuğ Ferruhzad'ın hayatını anlatan 'Yaralarım Aşktandır' adlı tek kişilik oyununu sergileyecek.

23.11.2024 15:45  Güncelleme: 15:50
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Balıkesir Kent Konseyi iş birliğinde 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde "Balıkesir Kadın Çalıştayı" düzenlenecek. Kadınların bir araya gelerek, eğitim, sağlık, aile ve iş hayatındaki karşılaştığı zorlukları ve çözüm önerilerini konuşacaklar. Etkinliğin ardından ünlü sanatçı Nazan Kesal'ın "Yaralarım Aşktandır" adlı tek kişilik oyununda güçlü kadın şair Furuğ Ferruhzad'ın hayatına ışık tutulacak.

Balıkesirli kadınlar, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Balıkesir Kent Konseyi iş birliğinde düzenlenen Balıkesir Kadın Çalıştayı'nda bir araya geliyor. 25 Kasım 2024 Pazartesi günü saat 10.00'da Avlu Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek çalıştayın öncesinde saat 09.30'da resim sergisi açılışı yapılacak. "Şiddet karanlığında siyah giysilerle özgürlüğü savunuyoruz" sloganıyla katılımcıların da siyah kıyafetlerle programa katılım sağlaması bekleniyor. Kadınların öldürülmediği, şiddet görmediği, toplumda ötekileştirilmediği bir gelecek için buluşacak olan davetliler; kadının eğitim, sağlık, aile ve iş hayatındaki karşılaştığı zorlukları ve çözüm önerilerini konuşacaklar. Evrensel bir sorun haline gelen erkek şiddetine karşı kadının toplumdaki yerinin güçlenmesi ve etkili mücadele yöntemleri ele alınacak. Toplumun her kesiminden ve her yaştan kadının katılacağı çalıştayın kadın hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık oluşturması hedefleniyor.

Nazan Kesal Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü'nde ünlü oyuncu Nazan Kesal, "Yaralarım Aşktandır" adlı tek kişilik oyunuyla 25 Kasım Pazartesi günü saat 20.00'de Avlu Kongre ve Kültür Merkezi'nde Balıkesirli sanatseverlerle buluşacak. "Kuş ölümlüdür, sen uçuşu hatırla" sözüyle hafızalarda yer edinen, İran'da kadınların yaşamlarının daha iyi haklara kavuşması için mücadele veren Furuğ Ferruhzad'a hayat veren Nazan Kesal, tek kişilik oyunuyla kadının varoluş mücadelesini anlatacak. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Balıkesir Kadın Çalıştayı ve Nazan Kesal'ın Tek Kişilik Gösterisi - Son Dakika

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