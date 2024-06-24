Balıkesir Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü devir teslim programı gerçekleştirildi

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Balıkesir Meslek Yüksekokulunda Müdürlük devir teslim programı gerçekleştirildi.

Rektörlük makamında, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cevdet Avcıkurt ve Prof. Dr. Fatih Satıl ile Genel Sekreter Yemliha Yanar'ın da katılımıyla gerçekleşen devir teslim programında, Balıkesir Meslek Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Metin Demirtaş, görevini Balıkesir Meslek Yüksekokulu öğretim üyesi Doç. Dr. Fatmagül Tolun'a devretti.

Prof. Dr. Metin Demirtaş'a hizmetlerinden dolayı teşekkür eden Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu, Balıkesir Meslek Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. Fatmagül Tolun'a da görevinde başarılar diledi. - BALIKESİR