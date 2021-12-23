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Balıkesir Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Rıza Tekin adaylığını açıkladı - Son Dakika

Balıkesir Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Rıza Tekin adaylığını açıkladı

23.12.2021 12:17
Balıkesir Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Rıza Tekin adaylığını açıkladı

Balıkesir Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Rıza Tekin 9 Ocak'ta gerçekleştirilecek kongre öncesinde yeniden adaylığını açıkladı.

Balıkesir Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Rıza Tekin 9 Ocak'ta gerçekleştirilecek kongre öncesinde yeniden adaylığını açıkladı. Toplu taşıma esnafının yaşadığı sıkıntıları dile getiren Rıza Tekin, gerek yerel gerekse ulusal bazda yaşadıkları sıkıntılar hakkında açıklamalarda bulundu.

Döviz fiyatlarının artmasıyla birlikte toplu taşıma esnafının iş yapamaz hale geldiğini belirten Balıkesir Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Rıza Tekin, artan maliyetlerle birlikte esnafın da sıkıntı yaşadığını söyledi. Toplu taşımada kullanılan araç ve akaryakıt fiyatlarındaki değişimin esnafı zora soktuğunu ifade eden Rıza Tekin, bunların çözümü için gereken çalışmaları yaptıklarını kaydetti.

"Üyelerimizin takdiriyle yeniden adayım"

Balıkesir Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Rıza Tekin düzenlediği toplantıda ilk olarak genel kurul hakkında bilgiler verdi. Üye bakımından Balıkesir'deki en büyük oda olduklarını söyleyen Rıza Tekin 9 Ocak'ta gerçekleştirilecek olağan genel kurulda tekrar aday olduğunu açıkladı. Tekin, "2022 1 Ocak ve 30 Mart tarihleri arası esnaf odalarının seçim dönemidir. Balıkesir Şoförler Odası üye sayısı çokluğuyla en büyük oda olarak yer alıyor. Her ne kadar 30 Mart'a kadar seçim yapılması gerekse de Balıkesir merkezdeki odamız genelde ilk seçimi yapmıştır. Bunun için yönetim kurulu kararımızla 9 Ocak tarihinde olağan genel kurulumuzu gerçekleştireceğiz. Nasip olursa geçtiğimiz dönem aday çıkarken oda üyelerimize eğer kazanırsak bir dahaki dönem aday çıkmadan önce dolaşıp başarılı olup olmadığımızı soracağız ve ona göre aday olacağız demiştik. Seçim kararı aldığımızdan bu yana esnaf arkadaşlarımıza sorduk, görüşmelerimizi yaptık, esnafımızın bizden memnun olduğu yönünde güzel tepkiler aldık. Bu yapılacak seçimlerde Rıza Tekin olarak adaylığımızı tekrar açıklıyoruz" diye konuştu.

"Balıkesir'in en çok üyesi olan odasıyız"

Balıkesir Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Rıza Tekin 9 Ocak'taki kongrede oy kullanacak üye sayıları hakkında da bilgi verdi. Tekin, "Oda üye sayımız 2 bin 26. Odalarda üyeliği altı ayı doldurmayan üyelerimiz seçme hakkı elde edemiyor. Bu yaklaşık 80 kişilik bir gruptur. Bundan düşüldüğünde oy kullanacak mevcut hazirun sayımız bin 127 olacak" ifadelerini kullandı.

"Esnafımız mesleğini devam ettiremeyecek hale geldi"

Balıkesir Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Rıza Tekin düzenlediği toplantıda ayrıca artan maliyetleri değerlendirdi. Tekin, "Son zamanlarda ülkemizde yaşanan ekonomik dalgalanmadan dolayı zaten pandemiden yaralı olan şoför esnafımız mazot, araç fiyatı ve yedek parça fiyatları artışı altında şu anda ezilmiş durumdadır. Bu konuşla alakalı bazı çalışmalar yaptık ve Büyükşehir Belediyesine sunduk, görüşmelerimiz devam ediyor. Yaptığımız çalışma sonrasında bizim servis yaptığımız araçlarımızın ortalama fiyatlarını çıkardık. Biz Balıkesir UKOME'den sekizinci ayda zam aldık. Bu zammı aldığımızda 16+1 öğrenci paketli servis yapılan bir araç 11 Ağustos 2021 tarihinde 240 bin liraydı. Bu dalgalanmadan dolayı UKOME'ye talepte bulunurken aynı araç 25 Kasım tarihinde 400 bin TL oldu. Bugün basın toplantısıyla alakalı aynı aracın fiyatını aldığımızda bu aracın 550 bin TL olduğunu gördük. Mazot fiyatlarımız da aynı şekilde. 11 Ağustos 2021 tarihinde mazot 7,41 lirayken, şu anda 11,66 TL. Bunları orana vurduğumuzda lastikçiden, yedek parçacıdan aldığımız bütün rakamların arttığını görüyoruz. Şoför esnafı son dalgalanmadan dolayı artık mesleğini devam ettiremeyecek duruma geldi" diye konuştu.

"Taşımalı eğitim servisçileri zor durumda"

Genel anlamda çözülemeyen sorunlarının bulunduğunu da kaydeden Rıza Tekin, kırsal mahallelerde taşımalı eğitimde yaşanan servis sorununa değindi. Tekin, "Bunlar yerel sorunlar ve biz bunları Büyükşehir Belediyesi ve diğer kurumlarla görüşüp çözebildiğimiz sorunlar. Bunun yanında çözemediğimiz sorunlar var. Milli Eğitim taşımacılığı yapan kırsal esnafımız var. Bunlar köyünde olmayan en yakın köye veya şehir merkezine bu çocuklarımızı taşıyan esnafımız. Bunların Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan sözleşmelerinde mazot farkı talep edilemez diye bir madde var. Bu maddeye istinaden Ağustos ayında okullar açılmadan Karesi, Altıeylül ve diğer ilçelerimizde ihalelerimizi bitirdik. İhale sonrasında mazot fiyatı 7,44'tü şu anda 11,66 TL. Bu Milli Eğitim'in ihalelere çıkmadan önceki çarpanlar formülü var. Bu formülün en önemlilerinden birisi de asgari ücret. O tarihteki asgari ücret günlük 119 liraydı, şu anda 160 lira. Yani Milli Eğitim taşımacılığı yapan esnafımız gerçekten arabasını yürütemez durumda. Bunun çözümü için de federasyonumuza, Milli Eğitim Bakanlığımıza ve ilgili kurumlara gerekli taleplerde bulunduk. Federasyon Başkanımız ile yaptığımız görüşmeler sonucunda federasyon başkanımız ve Türkiye Esnaf Odaları Birliği Başkanımız Milli Eğitim Bakanımızdan randevu aldılar. Milli Eğitim Bakanımızın da bu konuyu çözmek için elinden geleni yapacağı yönünde söz aldık. Umutluyuz. Şehir içini, ilçeler arasını bir şekilde biz burada dilimizin döndüğünce Büyükşehir Belediyesiyle konuşuyoruz. İnşallah Milli Eğitim taşımacılığı yapan esnafımız için de inşallah düzenleme yapılarak iyileştirme yapılmasını bekliyoruz. Yoksa gerçekten arabacı esnafımız aracına mazot alamayacak duruma geldi" ifadelerini kullandı.

"Toplu taşıma hatları ihalesi"

Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Rıza Tekin basın toplantısının son bölümünde Sayıştay Raporlarına konu olan toplu taşıma hatlarındaki ihale meselesine değindi. Tekin, Büyükşehir Belediye Yasası çıkmadan önce toplu taşımacılık yapan esnafın müktesebat haklarının devam ettiğini söyledi. Tekin toplu taşıma esnafının bu konuda mağdur olmayacağını da ifade ederek bu konuda Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararın bulunduğunu dile getirdi. - BALIKESİR

Balıkesir Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Rıza Tekin adaylığını açıkladı
Balıkesir Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Rıza Tekin adaylığını açıkladı
Balıkesir Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Rıza Tekin adaylığını açıkladı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Balıkesir Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Rıza Tekin adaylığını açıkladı - Son Dakika


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