Balıkesir Susurluk'ta sağanak taşkına yol açtı, Çaylak Şelalesi taşıp köprüler çöktü - Son Dakika
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Balıkesir Susurluk'ta sağanak taşkına yol açtı, Çaylak Şelalesi taşıp köprüler çöktü

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Balıkesir Susurluk'ta şiddetli sağanakta metrekareye 50 kilogramın üzerinde yağış düştüğü tahmin edildi; Çaylak Şelalesi taştı, köprüler çöktü. Belediye Başkanı Hakan Yıldırım Semizel ve ekipler hasara müdahale ederken, yağışların cumartesiye kadar sürmesi bekleniyor.

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Metrekareye 50 kilogramın üzerinde yağış düştüğü tahmin edilirken, Çaylak Şelalesi taştı, köprüler çöktü.

İlçede kısa sürede etkisini artıran sağanak nedeniyle farklı noktalarda su taşkınları yaşandı. Yoğun yağışın etkisiyle Köprüsü'nün çökmesi ulaşım ve güvenlik açısından risk oluştururken, Çaylak Şelalesi'nin taşmasıyla bölgedeki su seviyesi yükseldi.

Yaşanan olumsuzlukların ardından Susurluk Belediye Başkanı Hakan Yıldırım Semizel ve belediye ekipleri, taşkınların etkilerini azaltmak ve meydana gelen hasarlara müdahale etmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Ekiplerin, vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi ve risklerin önlenmesi için sahada görev yaptığı bildirildi.

Yetkililer, hasar gören alanlardan ve taşkın riski bulunan bölgelerden uzak durulması, yapılan uyarıların dikkate alınması gerektiğini belirtti. Yağışların cumartesi gününe kadar devam etmesinin beklendiği ifade edildi.

İlçede etkili olan sağanak yağışın ardından ekiplerin müdahale ve tedbir çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Balıkesir Susurluk'ta sağanak taşkına yol açtı, Çaylak Şelalesi taşıp köprüler çöktü - Son Dakika
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