Balıkesir Terziler Odası'nın 45 Yıllık Başkanı Kazım Avcı Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Balıkesir Terziler Odası'nın 45 Yıllık Başkanı Kazım Avcı Hayatını Kaybetti

Balıkesir Terziler Odası\'nın 45 Yıllık Başkanı Kazım Avcı Hayatını Kaybetti

Balıkesir Terziler Konfeksiyoncular Esnaf ve Sanatkarları Odası'nın uzun süreli Başkanı Kazım Avcı, tedavi gördüğü hastanede 77 yaşında vefat etti. Cenaze namazına yüzlerce kişi katıldı.

29.01.2025 14:49  Güncelleme: 14:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir Terziler Konfeksiyoncular Esnaf ve Sanatkarları Odası'nın 45 yıllık Başkanı Kazım Avcı, tedavi gördüğü Ankara'da hastanede hayatını kaybetti. Merhum Başkan Avcı'nın cenaze namazına yüzlerce seveni katıldı.

Balıkesir Terziler Konfeksiyoncular Esnaf ve Sanatkarları Odası Başkanı Kazım Avcı, 77 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir rahatsız olan ve Ankara'da hastanede tedavi gören Başkan Kazım Avcı yaşamını yitirdi.

45 yıldır Balıkesir Terziler Konfeksiyoncular Esnaf ve Sanatkarları Odası'nın başkanlığını yapan Avcı, Balıkesir Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği'nde de uzun yıllar Başkan Vekilliği görevinde bulunmuştu.

Avcı'nın cenazesi Balıkesir Zağnospaşa Camii'nde kılınan öğle namazının ardından Çınarlıdere Mezarlığında toprağa verildi. Kazım Avcı'nın cenaze törenine Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Karesi Kaymakamı Metin Aslanbaş, Karesi Belediye Başkanı Mesut Akbıyık, Altıeylül Başkan Vekili Doğaç Arabacı, MHP İl Başkanı Niyazi Tunç, eski Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Altıeylül eski Belediye Başkanı Hasan Avcı, Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula, STK temsilcileri, Oda Başkanları, dost ve yakınları katıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kazım Avcı, Ekonomi, 3-sayfa, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Balıkesir Terziler Odası'nın 45 Yıllık Başkanı Kazım Avcı Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:15 Bilirkişi soruşturmasında Suat Toktaş tutuklandı, Barış Pehlivan ve Kürşat Oğuz serbest bırakıldı Bilirkişi soruşturmasında Suat Toktaş tutuklandı, Barış Pehlivan ve Kürşat Oğuz serbest bırakıldı
00:54 Tüm kurallar değişti Özel hastanelerde yeni dönem başlıyor Tüm kurallar değişti! Özel hastanelerde yeni dönem başlıyor
21:59 FED, faizi sabit tuttu FED, faizi sabit tuttu
21:49 Suriye’nin yeni yönetiminden Putin’e reddedemeyeceği teklif Suriye'nin yeni yönetiminden Putin'e reddedemeyeceği teklif
20:53 Bir acı haber daha: Sarı Serum yaptırdıktan sonra fenalaşıp hayatını kaybettiler Bir acı haber daha: Sarı Serum yaptırdıktan sonra fenalaşıp hayatını kaybettiler
09:04 Altın ve döviz için kader anı bu akşam Altın ve döviz için kader anı bu akşam
09:03 Kalp ameliyatı geçiren Elvin Levinler’den duygusal paylaşım Kalp ameliyatı geçiren Elvin Levinler'den duygusal paylaşım
08:58 7-1’lik yenilgi kararını değiştirdi İşte Eljif Elmas’ın yeni takımı 7-1'lik yenilgi kararını değiştirdi! İşte Eljif Elmas'ın yeni takımı
08:50 Esra Erol, Müge Anlı’ya gönderme yaptığı iddialarına yanıt verdi Esra Erol, Müge Anlı'ya gönderme yaptığı iddialarına yanıt verdi
08:41 Siirt Belediyesi’ne kayyum atanan Kızılkaya’dan ilk hamle Siirt Belediyesi'ne kayyum atanan Kızılkaya'dan ilk hamle
08:24 Yaşlı kadından İmamoğlu’na uyarı: Dikkatli konuş içeriye atılma Yaşlı kadından İmamoğlu'na uyarı: Dikkatli konuş içeriye atılma
08:19 Kayseri’de asılan afiş Naci Görür’ü çileden çıkardı Kayseri'de asılan afiş Naci Görür'ü çileden çıkardı
08:13 Hayranı fenalaşan Blok3, konseri yarıda kesti Hayranı fenalaşan Blok3, konseri yarıda kesti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2025 05:11:37. #1.13#
SON DAKİKA: Balıkesir Terziler Odası'nın 45 Yıllık Başkanı Kazım Avcı Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.