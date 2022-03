Balıkesir Tıbbı ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Eğitim Merkezi oldu - Son Dakika

Balıkesir Tıbbı ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Eğitim Merkezi oldu

BALIKESİR - Burhaniye ilçesinde, Balıkesir Büyükşehir Belediyesine bağlı Çiftçi Eğitim Merkezinde (BAÇEM)düzenlenen 7'nci Tıbbı ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Kursu tamamlanırken, 80 kursiyere katılım belgeleri verildi. Bu güne kadar yaklaşık 600 kişiye eğitim verildiğini anlatan BAÇEM Müdürü Nazım Tanrıkulu, Balıkesir'in Tıbbı ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Eğitim Merkezi haline geldiğini söyledi.

İlçenin kırsal Börezli Mahallesindeki Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezi'ndebaşlayan 10 günlük Uygulamalı ve Sertifikalı Tıbbı ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Kursu tamamlandı. Yurdun değişik illerinden gelen 80 kişiye törenle belgeleri verildi. 10 gün süreyle uzmanlardan eğitim alan vatandaşlar, tıbbı ve aromatik bitki yetiştiriciliğini öğrenmenin mutluluğunu yaşadı. Bu güne kadar yaklaşık 600 kişiye eğitim verildiğini anlatan BAÇEM Müdürü Nazım Tanrıkulu, " Tıbbı ve Aromatik Bitki Kursunun 7'sini yaptık. Türkiye'nin hemen her bölgesinden 600'ün üzerinde insana eğitim verdik. Milli Eğitim Bakanlığı sertifikalı bir kurslar düzenliyoruz. Bu kurs aslıda bir tarımsal gelişimcilik kursu. Türkiye'de Balıkesir'i bu anlamda bir merkez haline getirdik, yaptığımız çalışmalarla. Balıkesir tıbbı aromatik bitkiler açsından bir eğitim merkezi oldu. Aynı zamanda bir eğitim merkezi olmasının yanı sıra da yeni bir cazibe merkezi oldu. Artık, yeni yatırımcılar da tesisleşmek üzere Balıkesir'e gelmeye başladı" dedi. İzmir'den gelen kabin memuru Fulay Bozgül de," Buraya geldiğimde kafamda çok bir hayal yoktu.. Ama, eğitim bitti ve o hayal şu anda oturmuş bir şekilde burada var. Umarım en kısa zamanda bunu gerçekleştiririz. Bu eğitime katılan inanların hapsini farklı bir tohum olarak görüyorum. ve hepimiz burada toprağa düştük. Can suyumuzu verdiler. Umarım en kısa zamanda topraktan çıkarız ve bir şeyler üretiriz" diye konuştu. Muğla'dan gelen çiftçi Hakana Sevin ise, " Gayet bilgilendirici oldu. Çok iyi eğitmenlerle dersler yaptık. Hocalar geldi. Orman müdürlüğünden olsun, Milli Emlaktan olsun, bizim alabileceğimiz tarımsal destekler konusunda da bilgiler verildi. Ben bizzat çiftçilik yapıyorum. Tıbbı aromatik bitki yetiştiriyorum. Denemeler yaptık. Kurstan sonra daha büyük alanda ekim yapmayı düşünüyorum" dedi. Burhaniye Turizm ve Tanıtma Derneği Başkanı Şükrü Baykal da, " Bende kursiyer oldum. Tabi kursun çok büyük faydaları var. Bunun dışında hem Turizm Derneği başkanı olarak da bakıyorum konuya biraz. 80 kişinin ilçemizde konaklaması da çok güzel. Her gün bu misafirlerimizi ilçemizi gezdirmemizin de çok yararı oldu. Turizm için de bize çok faydası olacağını düşünüyorum" dedi.