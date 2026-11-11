Balıkesir Üniversitesi Edremit MYO öğrencileri BAÇEM'de sofralık zeytin eğitimi verdi - Son Dakika
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Balıkesir Üniversitesi Edremit MYO öğrencileri BAÇEM'de sofralık zeytin eğitimi verdi

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Balıkesir Üniversitesi Edremit MYO öğrencileri BAÇEM\'de sofralık zeytin eğitimi verdi
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Balıkesir Üniversitesi Edremit MYO Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Programı öğrencileri, BAÇEM'de düzenlenen Sofralık Zeytin Hazırlama Atölyesi'nde vatandaşlara uygulamalı eğitim verdi. Katılımcılar zeytin seçimi, işleme ve salamura yöntemlerini uygulamalı öğrendi.

Balıkesir Üniversitesi Edremit Meslek Yüksekokulu Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Programı öğrencileri, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezi'nde (BAÇEM) düzenlenen "Sofralık Zeytin Hazırlama Atölyesi"nde vatandaşlarla bir araya gelerek bilgi ve deneyimlerini paylaştı.

Balıkesir Üniversitesi Edremit Meslek Yüksekokulu öğrencileri, üniversite ile toplum arasındaki iş birliğine örnek bir etkinlikte görev aldı. Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezi'nde (BAÇEM) gerçekleştirilen "Ayın Atölyesi: Sofralık Zeytin Hazırlama Atölyesi" kapsamında vatandaşlarla buluşan Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Programı öğrencileri, sofralık zeytin üretimine ilişkin uygulamalı eğitim verdi.

Düzenlenen etkinlikte öğrenciler, eğitim hayatlarında edindikleri teorik bilgileri vatandaşlarla paylaşırken, geleneksel ve teknik sofralık zeytin hazırlama yöntemlerini uygulamalı olarak anlattı. Atölye çalışmasında zeytinin seçiminden işlenmesine, salamura yöntemlerinden tüketim aşamasına kadar birçok konuda bilgilendirme yapılırken, katılımcılar da uygulamalara aktif olarak katılma fırsatı buldu. Etkinlik, hem öğrencilerin mesleki deneyim kazanmasına hem de vatandaşların doğru zeytin işleme yöntemleri hakkında bilgi edinmesine katkı sağladı.

Kaynak: İHA
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