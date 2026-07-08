Balıkesir Üniversitesi Hayvan Hastanesi 2026'da 1850 Vaka Karşıladı - Son Dakika
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Balıkesir Üniversitesi Hayvan Hastanesi 2026'da 1850 Vaka Karşıladı

08.07.2026 14:21
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BAÜN Veteriner Fakültesi, 2026'nın ilk yarısında 1850 hayvan vakasına hizmet sundu.

(BALIKESİR) - Haber: Sefer TALAY

Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) Veteriner Fakültesi ve bünyesindeki hayvan hastanesine başvurular 2026 yılının ilk yarısında da sürdü.

BAÜN Veteriner Fakültesi ve bünyesindeki hayvan hastanesi 1 Ocak-30 Haziran 2026 arasında 1850 vaka geldi. Bunlardan 1250 hasta hayvana teşhis ve tedavi hizmeti sunuldu.

Hayvan Hastanesinde aşılama, gebelik muayenesi, cerrahi operasyonlar, nekropsi ile beraber bakteriyolojik, virolojik ve parazitolojik analizler, gıda ve yem analizleri, kapsamlı laboratuvar tetkikleri ve koruyucu hekimlik gibi hizmetler de sürdürülüyor.

Hayvan Hastanesi bünyesinde kedi ve köpek başta olmak üzere çiftlik, egzotik ve yaban hayvanlarına teşhis ve tedavi imkanı sunulurken, uygulanan güncel ve etkili tedavi protokolleri sayesinde pek çok hayvan sağlığına kavuşuyor.

Bu yılın ilk yarısında aylık ortalama 300 vakaya kapılarını açan kurumda 490 kedi, 316 köpek, aralarında koyun, inek, buzağı ve keçilerin bulunduğu 346 çiftlik hayvanı, kuş, tavşan, kaplumbağa ve hamster gibi türlerden oluşan 72 egzotik/pet hayvanı ile 2 ata tıbbi müdahalelerde bulunuldu.

Veteriner Fakültesi ve Hayvan Hastanesi'nde, alanında uzman akademik kadro sayesinde Balıkesir ve çevresinin yanı sıra, ülkenin 15 farklı ilinden ve 66 farklı ilçesinden vakalar da geldi.

Kaynak: ANKA

Sağlık, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Balıkesir Üniversitesi Hayvan Hastanesi 2026'da 1850 Vaka Karşıladı - Son Dakika

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