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Balıkesir Üniversitesi öğrencileri deprem bölgesindeki öğrencilere yardım eli uzattı - Son Dakika
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Balıkesir Üniversitesi öğrencileri deprem bölgesindeki öğrencilere yardım eli uzattı

Balıkesir Üniversitesi Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi Bankacılık ve Finans Bölümü öğrencileri, deprem bölgesindeki öğrencilere yardım etmek amacıyla kırtasiye malzemeleri topladı ve 60 adet koliyi Gaziantep'e gönderdi. Proje kapsamında öğrenciler, esnaflardan nakdi ve ayni yardım topladı ve bu malzemeleri özenle paketleyerek deprem bölgesindeki bir ilkokula gönderdi. Üniversite dekanı, öğrencileri tebrik ederek, önümüzdeki yıllarda da benzer projelerin devam edeceğini belirtti.

Balıkesir Üniversitesi öğrencileri deprem bölgesindeki öğrencilere yardım eli uzattı
15.01.2024 - 08:47,  Güncelleme: 08:52
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Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Uygulamalı Bilimler Fakültesi (BUBFA) Bankacılık ve Finans Bölümü öğrencileri deprem bölgesindeki öğrenciler için seferler oldu. Öğrenciler, hazırladıkları 60 adet kırtasiye kolisini Gaziantep'in Nizip İlçesindeki Zübeyde Fidan Sayın İlkokuluna gönderecek.

Balıkesir Üniversitesi Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi(BUBFA) Bankacılık ve Finans Bölümü öğrencileri Takım Çalışması dersinde BUBFA Depremin Gülen Yüzleri adı altında hayırlı bir projeye imza attı. Öğrenciler, esnaflardan topladıklarını kırtasiye malzemelerini kolilere yerleştirirken, önümüzdeki günlerde Gaziantep'e gönderecek. Çantasından, kalemine ve defterine kadar çeşitli kırtasiye malzemelerinin yer aldığı koliler özenle hazırlandı.

Projede görev almaktan mutlu olduğunu anlatan Damla Ataselim, " Kırtasiye malzemelerini esnaflardan nakdi ve ayni yardım toplayarak yine deprem bölesindeki esnaflardan tedarik ettik. Bunları 60 öğrenciye göndereceğiz. Çantalarını, kalem kutularını, boyalarını cetvellerini her şeyini tedarik ettik. Onları paketledik ve bunları Deprem Bölgesindeki Gaziantep'in Nizip ilçesine göndereceğiz" dedi.

Hediye Kahraman da, " Biz Finans ve Bankacılık öğrencileriyiz. Takım Çalışması dersi için bu projeyi hazırladık. Projemizin amacı, deprem bölgesindeki çocukları bir nebze olsun mutlu edebilmek. Acılarını hafifletebilmek. Bunun için bir çok sponsor bulduk. Kırtasiye malzemelerini de deprem bölgesi tarafından tedarik ettik. Onlarında kalkınmasını sağlamak için. Projemiz gereğince kolilerİ hazırladık. Önümüzdeki günlerde göndereceğiz" dedi. Öğrencileri tebrik eden Dekan Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban ise, " Takım çalışması dersi kapsamında bu yılda yine farklı projelerle bir araya geldik. Bankacılık ve Finans Bölümü öğrencilerimizde BUBFA Depremin Gülen Yüzleri isimli bir projeyi gerçekleştirdiler. Deprem bölgesindeki minik kardeşlerimizin belirli ihtiyaçlarını bu şekilde karşılamaya çalıştılar. 60 tane öğrencimizin olduğu ilkokuldaki bir sınıfın kırtasiye ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Hazırlanan malzemeleri şimdi Gaziantep Nizip'e gönderiyoruz. Ben bu anlamda takım çalışması dersi kapsamında bu projeleri yürüten öğrencilerimizi, özellikle bu hassas konu ile ilgili çalışan öğrencilerimizi kutluyorum. Tebrik ediyorum. Önümüzdeki yıllarda da projelerimiz bu şekilde devam edecek" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
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