Balıkesir Üniversitesi Rektörü, Artvin Çoruh Üniversitesi\'nde iş birliğini görüştü

Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu ve beraberindeki heyet, Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Aydın'ı makamında ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyarette, üniversiteler arası akademik iş birliği imkanlarının geliştirilmesi, ortak bilimsel çalışmaların teşvik edilmesi ve yükseköğretim kurumlarının bulundukları kentlere ve bölgelere sağladıkları sosyal, kültürel ve ekonomik katkılar üzerine değerlendirmelerde bulunuldu. Görüşmede ayrıca üniversitelerin sahip oldukları akademik birikim ve araştırma potansiyelinin bölgesel kalkınmaya ve katma değer üretimine sunduğu katkılar ele alındı. Ziyaret kapsamında Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu, Üniversite Rektörlük Şeref Defteri'ni imzaladı. Nezaket ziyareti kapsamında iki üniversite arasında gerçekleştirilebilecek akademik iş birlikleri ve ortak çalışmalar üzerine görüş alışverişinde bulunuldu. Ziyaret, karşılıklı iyi dileklerin paylaşılması ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi

Rektörlük ziyaretinin ardından Prof. Dr. Yücel Oğurlu ve beraberindeki heyet, Üniversite Merkez Yerleşkesi'ni gezerek yerleşkedeki fiziki imkanları ve kampüs ortamını yakından inceleme fırsatı buldu.