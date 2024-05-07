Balıkesir Üniversitesi ve Uluslararası Bilgi Teknolojileri Topluluğu tarafından düzenlenen \'Wowofest-Öğrenci İşi Kariyer Fuarı\' açıldı

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Balıkesir Üniversitesi ve Uluslararası Bilgi Teknolojileri Topluluğu'nun ortaklaşa düzenlediği 'Wowofest-Öğrenci İşi Kariyer Fuarı' Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın katılımıyla açıldı. Fuarda gençlere seslenen Başkan Ahmet Akın, şehrin belirli noktalarında 'İstihdam Ofisi' açacaklarını söyledi.

Balıkesir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Uluslararası Bilgi ve Teknoloji Topluluğu ortaklığıyla mezun olacak öğrencilerin; kendi meslekleriyle ilgili kazanacakları yetkinliklerden, iş imkanlarından, yurt içi ve yurt dışı kariyer fırsatlarına kadar birçok yönden katkı sunan 'Wowofest-Öğrenci İşi Kariyer Fuarı'nın açılışı gerçekleştirildi. Balıkesir Üniversitesi Çağış Kampüsü'nde bulunan Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen 'Wowofest'in açılışına katılım gösteren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, gençlerle bir araya gelerek iş hayatındaki tecrübelerini paylaştı.

'Öğrenciler için önemli bir fırsat'

Üniversitenin faaliyet göstermiş olduğu bütün alanlarda ana ilkelerinden birisinin sektör temsilcileriyle ve paydaşlarla buluşmak olduğunu dile getiren Rektör Yücel Oğurlu "Hukuk Fakültesinden mezun olduğumda nereye başvuracağımı bilmiyordum. Bu anlamda öğrencilerimizi çok şanslı buluyorum. Bu tür buluşmaların yani sektörle mezuniyet aşamasının önemli bir zemin olduğunu aynı zamanda fırsatları yakalayabilmek için de önemli olduğunu düşünüyorum" dedi.

'Gençler, Balıkesir'de de iş bulabilecek'

Balıkesir'de 40 bine yakın işsizin olduğunu dile getiren Başkan Ahmet Akın "Sokağa çıkıyorum 'iş bulamıyorum' diyenle karşılaşıyorum, sanayiye çıkıyorum; 'mavi yaka, beyaz yaka veya işçi bulamıyorum' diyenle karşılaşıyorum. Bunu nasıl çözeriz diye düşündük ve en uygun çözümün her yerde istihdam ofisi açmak olduğuna karar verdik. Önemli olan gençlerimizi, eğitim görmüş kardeşlerimizi iş dünyasıyla buluşturmak. Asıl olan; Balıkesirli gençlerimizi, Balıkesir'de tutmak için uğraş içerisine girmek. Bu mücadelede önceliği ele alan Sayın Valim İsmail Ustaoğlu ve Sayın Rektörümüz Yücel Oğurlu'ya teşekkür ediyorum." diyerek fuarın önemini dile getirdi.

'Gençler için oldukça faydalı bir organizasyon'

Ufuk ve vizyon katan organizasyonların bir hayalle yola çıkan gençler için ayrı bir umut vaat ettiğini söyleyen Vali İsmail Ustaoğlu "Özellikle son sınıfta hayat mücadelesi, iş ve kariyer planlaması telaşı başlıyor. Umut ve hayal yolculuğu gerçeğe dönüşmeye başlıyor. Firmalar da bu tarz organizasyonlarla yetişmiş kişileri kendi bünyelerine katmayı hedefliyorlar. Bu doğrultuda böyle organizasyonların oldukça faydalı olduğunu düşünüyorum." dedi ve gençler için iş bulma imkanlarının ne kadar önemli olduğundan bahsetti.

Protokol üyeleri, açılış konuşmalarının ardından statları inceledi. 6-7 Mayıs günleri 10.00 ila 18.00 saatleri arasında açık kalacak fuara katılmak isteyen öğrenciler için Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından ücretsiz ulaşım imkanı sağlanıyor. - BALIKESİR