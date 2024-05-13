Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş'ı ziyaret etti - Son Dakika
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Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş'ı ziyaret etti

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş\'ı ziyaret etti

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Edremit Belediyesi'ni ziyaret etti. Vali Ustaoğlu, Belediye Başkanı Mehmet Ertaş'a hayırlı olsun dileklerini iletti ve kurumlar arası işbirliğinin önemine vurgu yaptı.

13.05.2024 23:23  Güncelleme: 23:25
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Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş'ı ziyaret etti.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Edremit Belediyesi'ni ziyaret etti. Bir dizi program için Edremit ilçesine gelen Vali Ustaoğlu, Belediye Başkanı Mehmet Ertaş'a idae-i ziyarette bulundu. Balıkesir İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Nurettin Alkan, Balıkesir İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit ve Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş'ın da yer aldığı ziyarette Vali Ustaoğlu, Başkan Ertaş'a göreve seçilmesinden dolayı hayırlı olsun dileklerini iletti.

Başkan Ertaş, Vali Ustaoğlu'na ve beraberindeki heyete teşekkürlerini iletti, belediye tarafından gerçekleştirilen projeler ve çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Başkan Ertaş, kurumlar arası işbirliğinin önemine vurgu yaparak, Valilik başta olmak üzere tüm kurumlarla yakın diyalog ve işbirliği içinde olacaklarını belirtti. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş'ı ziyaret etti - Son Dakika

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