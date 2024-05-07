Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Muhtarlarla Bir Araya Geldi - Son Dakika
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Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Muhtarlarla Bir Araya Geldi

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Muhtarlarla Bir Araya Geldi

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, her hafta salı günü muhtarlar ile bir araya gelerek mahallelerin ihtiyaçlarını dinlemeye devam ediyor. Vali Ustaoğlu, programı kapsamında Altıeylül, Karesi, Balya, Bigadiç, Edremit ve Savaştepe ilçelerinden gelen muhtarlardan mahallelerde yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Muhtarların mahallelerdeki devletin eli kolu olduğunu belirten Ustaoğlu, hizmetlerin en ücra köşeye ulaştırılması bakımından muhtarların en yakın çalışma arkadaşları olduğunu vurguladı.

07.05.2024 15:28
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Her hafta salı günü muhtarlar ile bir araya gelen Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, mahallelerin ihtiyaçlarını dinlemeye devam ediyor.

Vali İsmail Ustaoğlu programı kapsamında; Altıeylül, Karesi, Balya, Bigadiç, Edremit ve Savaştepe ilçelerinden gelen muhtarlardan mahallelerde yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Vatandaşların ihtiyaçlarını ilk ağızdan dinleyen Ustaoğlu, kapılarının her zaman açık olduğunu söyledi.

Vali Ustaoğlu, muhtarların mahallelerdeki devletin eli kolu olduğunu söyledi. Ustaoğlu, hizmetlerin en ücra köşeye ulaştırılması bakımdan muhtarların en yakın çalışma arkadaşları olarak görülebileceğini yineleyerek, ziyarete gelen muhtarlara teşekkür etti. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Muhtarlarla Bir Araya Geldi - Son Dakika

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