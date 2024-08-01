Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, yangın helikopterini inceledi - Son Dakika
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Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, yangın helikopterini inceledi

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, yangın helikopterini inceledi

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, yangın söndürme çalışmalarında önemli bir rol oynayan yangın helikopterini yerinde inceleyerek, uçuş ekibinden bilgi aldı. Vali Ustaoğlu, Edremit Orman İşletme Müdürlüğü bünyesinde bulunan Ateş Pervanesi adlı helikopter ekibini ziyaret ederek, bölgedeki ormanlık alanlarda çıkabilecek yangınlara müdahale amacıyla yapılan çalışmaları yerinde gözlemledi.

01.08.2024 16:34
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Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, yangın söndürme çalışmalarında büyük rol oynayan yangın helikopterini yerinde inceledi, uçuş ekibinden bilgiler aldı.

Vali İsmail Ustaoğlu Kazdağları başta olmak üzere bölgedeki ormanlık alanlarda çıkabilecek yangınlara müdahale amacıyla Edremit Orman İşletme Müdürlüğü bünyesinde hazır bulunan Ateş Pervanesi olarak adlandırılan helikopter ekibini ziyaret etti. Edremit Orman İşletme Müdürlüğü çalışmalarını yerinde inceleyen Vali Ustaoğlu, helikopter kkibinin faaliyetleri hakkında yetkililerden bilgi aldı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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