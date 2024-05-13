Balıkesir Valisi Muhtarları Orman Yangınları Konusunda Uyardı - Son Dakika
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Balıkesir Valisi Muhtarları Orman Yangınları Konusunda Uyardı

Balıkesir Valisi Muhtarları Orman Yangınları Konusunda Uyardı

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Edremit ilçesinde muhtarlar ile bir araya gelerek orman yangınları konusunda duyarlılık çağrısı yaptı. Vali Ustaoğlu, muhtarlardan orman yangınlarıyla mücadelede kararların takibini yapmalarını ve uygulanmasını sağlamalarını istedi.

13.05.2024 16:53  Güncelleme: 16:55
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Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Edremit ilçesinde muhtarlar ile bir araya geldi. Balıkesir Valisi Ustaoğlu "Bizi önümüzdeki dönemde bekleyen en önemli risklerden birisi de orman yangınları" diyerek muhtarları bu konuda daha duyarlı olmaya çağırdı.

Şükrü Tunar Kültür Merkezi'nde Edremit İlçesinde görev yapan 47 muhtar ile bir araya gelen Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu muhtarları dinledi.

Toplantıda ilk olarak Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş bir sunum yaptı. Daha sonra Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş bir konuşma yaptı. Konuşmaların ardından Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ve Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü adına yapılan çalışmalar hakkında sunumlar gerçekleştirildi.

Asayiş'ten eğitime birçok konuya değinen Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu dikkati orman yangınlarına çekerek "Bunların hepsi bu bölge için çok önemli. O açıdan sizlerin desteğini ve yardımını çok çok önemsediğinizi ben özellikle ifade etmek istiyorum. Değerli Muhtar arkadaşlarım. Diğer yandan tabii ki bizi önümüzdeki dönemde bekleyen en önemli risklerden birisi de orman yangınları. Önümüzdeki günlerde orman yangınları ile mücadele toplantısını paydaşlarımızla beraber yapıp ve kararlarımızı alacağız. Sizlerden istirhamımız. Bu orman yangınlarıyla mücadeleyle aldığımız kararların takibini edip, sahada uygulanmasını sağlanmasına yardımcı olmanız. Yani Edremit deyince aklımıza ne geliyor, Kazdağları geliyor. Allah korusun, burada yaşanabilecek bir olumsuzluk, bir yangın bizi gerçekten çok ciddi şekilde olumsuz etkiler. Bölgemizin birçok alanda gelişimini olumsuz etkiler. Dolayısıyla sizlerin bu konuda mahallelerinizde vatandaşlarımızı uyararak, bizlerin yapacağı paylaşımları en uzaktaki vatandaşlarımıza bile ulaştırarak; orman alanları içerisindeki girişlere engel olmamız gerekiyor. Almış olduğumuz kararların sahada uygulanması için sizlerin ciddi şekilde desteğine ihtiyacımız var. Allah'a şükür geçen yıl bu konuda çok iyi sınav verdik. Çok küçük yangınlarla geçen yıl yangınlarımızı aktardık. İnşallah, bu yıl alınan tedbirler ile böyle bir sıkıntı yaşamayız."dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Balıkesir Valisi Muhtarları Orman Yangınları Konusunda Uyardı - Son Dakika

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