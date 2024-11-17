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Balıkesirli Esnafın Zor Durumu

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CHP'li Kayışoğlu, Balıkesir'deki esnafın ekonomik sıkıntılarına dikkat çekti.

17.11.2024 12:07
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Haber: Sibel Kahraman

(BALIKESİR) - Balıkesir'de CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu'na dert yanan ayakkabı satıcısı, "Ben bir haftadır siftah yapmadım iki dükkan da benim olmasına rağmen. 9 yıldır Bağ-Kur'u hiç ödeyemedim. 3 tane çocuğum var, ikisi okuyor biri çalışıyor ama hakkından gelemiyorum" dedi.

CHP Genel Merkezi tarafından 81 ilde eş zamanlı olarak başlatılan "Halkın ve Sokağın Nabzını Tutuyor" programı kapsamında Balıkesir'e gelen CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, vatandaşları ve esnafla bir araya geldi.

CHP Balıkesir İl Örgütü'yle birlikte kentte yurttaşları dinleyen Kayışoğlu'na dert yanan ayakkabı satıcısı kadın esnaf, "Başımızdakilerin gitmesi lazım, seçim olması lazım, küçük esnaf olarak tamamen bittik. Bizi gören yok genelde büyük firmalar göz önünde. Ben bir haftadır siftah yapmadım. İki dükkan da benim olmasına rağmen. 9 yıldır Bağ-Kur'u hiç ödeyemedim. 3 tane çocuğum var, ikisi okuyor biri çalışıyor ama hakkından gelemiyorum. Tek gelir kaynağım bu iki dükkan. Eşim kanser oldu onun tedavisi var. Sürünüyoruz, gidiyoruz ama nereye gidiyoruz ben de bilmiyorum. İşler durgun tamamen. Sadece bizim değil bütün sektörler böyle. Lokantası, çaycısı, giyimcisi aynı, herkes aynı. İnsanların gelir kaynağına göre bir de elektrik faturası yükler devletimiz sağ olsun" dedi.

"Adaletli bir vergi sistemi ve gelir dağılımı getireceğiz"

Üzerine iki tane dükkan gözüktüğünü fakat faturalarını bile ödeyemediğini söyleyen esnaf, "Sen benim gelirime ve mal varlığıma göre hareket ediyorsan ben ödeyemiyorum. Sen bana bunu nasıl yüklersin. Ben kendime üzülmüyorum. 26 yaşında oğlum ve 20 yaşında kızım var, onların geleceği için üzülüyorum. Biz bu saatten sonra sürüne sürüne bir yere gideriz de o çocukların geleceği ne olacak? Okuyana da iş yok" ifadelerini kullandı.

Umutlarının kaybetmemelerini ve çalışarak düzelteceklerini söyleyen Kayışoğlu, "Adaletli bir vergi sistemi ve gelir dağılımı getireceğiz. Kaynağımız yeterince var onu hakkıyla paylaşacağız" şeklinde konuştu.

Balıkesirli Esnafın Zor Durumu
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Balıkesirli Esnafın Zor Durumu - Son Dakika

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