Balıkesirspor'un Efsanesi Can Cangök'ün Adı Antrenman Sahasında Yaşayacak - Son Dakika
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Yerel

Balıkesirspor'un Efsanesi Can Cangök'ün Adı Antrenman Sahasında Yaşayacak

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, geçtiğimiz yıl vefat eden Balıkesirspor'un efsane kaptanı Can Cangök'ün adını, Ali Hikmet Paşa Spor Tesisleri'ndeki futbol antrenman sahasına verdi. Ayrıca amatör sporcular için bir çamaşır yıkama merkezi de açıldı.

03.03.2025 16:29
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- Balıkesir spor'un efsane ismi Can Cangök'ün adı antrenman sahasında yaşayacak

BALIKESİR - Kentin tüm değerlerine sahip çıkan anlayışla hareket eden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Ali Hikmet Paşa Spor Tesisleri'nde bulunan futbol antrenman sahasına Balıkesirspor'un efsane kaptanlarından Can Cangök'ün adını verdi. Amatör sporlarda mücadele veren sporcular için de aynı spor tesisi içerisinde "Çamaşır Yıkama Merkezi" açıldı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın girişimleriyle Ali Hikmet Paşa Spor Tesisleri'ndeki futbol antrenman sahasına geçtiğimiz yıl geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Balıkesirspor'un efsane kaptanlarından Can Cangök'ün adı verildi. Ali Hikmet Paşa Spor Tesisleri'nde düzenlenen Can Cangök Antrenman Sahası isim törenine; Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Balıkesir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Metin Mengüç, Balıkesirspor Başkanı Abdullah Bekki, Cangök ailesi, sporcular ve davetliler katıldı.

Başkan Akın, uzun yıllar kırmızı beyazlı formayı giyen ve Balıkesirspor'da teknik direktör olarakta görev yapan Can Cangök'ün adını yaşatarak ona olan vefayı gösterdiklerinin altını çizerken aynı zamanda ismini gören gençlere de ilham kaynağı olacağını söyledi. Cangök Ailesi, antrenman sahasına Can Cangök'ün adının verilmesinden dolayı Başkan Akın'a teşekkür etti.

"Vefası olmayanın bekası olmaz"

Kürsüye merhum Can Cangök'ün torunu Candemir Cangök ile birlikte çıkan Akın, gençlerin bu ülkenin geleceği olduğunu söyledi. "Vefası olmayanın bekası olmaz" anlayışıyla ilerlediklerini vurgulayan Akın, "Memleketi için taş üzerine taş koyan herkesten Allah razı olsun. Onların yaptıklarını hatırlatmak, unutturmamak için vefamızı göstermek ve isimlerini yaşatmak bu şehrin Büyükşehir Belediye Başkanı olarak benim borcum. Sorumluluğumuzu sonuna kadar yerine getireceğiz. Balıkesirspor'da her noktada bulunmuş ve mücadele vermiş bir ağabeyimize az bile" diye konuştu.

"Emanetine sahip çıkıyoruz"

Can Cangök'ün ömrünün sahalarda geçtiğine vurgu yapan Akın, adının da bu antrenman sahasında yaşayacağını söyledi. Balıkesirspor'un bugün geldiği konumun herkesi mutlu ettiğini söyleyen Akın, Cangök'ün emanetine de sahip çıktıklarını söyledi. Bugüne kadar Balıkesirspor'da görev yapan herkese emeklerinden ve çalışmalarından dolayı teşekkürlerini ileten Akın, "Balıkesir halkı olarak Balıkesir'in en büyük markasının yanında olacağımızın sözünü veriyoruz" dedi.

Çamaşır yıkama merkezi açıldı

Başkan Akın, Amatör Spor Haftası Kapanış Töreni'nde Ali Hikmet Paşa Spor Tesisleri'nde sporcular için çamaşır yıkama merkezi sözünü vermişti. Sporculardan bu konuda yoğun bir talep aldıklarını söyleyen Akın, bu çamaşırhane ile spor yapmak isteyenlerin sağlıklı, temiz olarak maç ve antrenman imkanı bulacağını söyledi. Hayata geçirdikleri proje ve hizmetlerle Balıkesir'in spor alanındaki başarılarını zirveye çıkaracaklarına değinen Akın, ayakta kalma mücadelesi veren kulüpleri de asla yalnız bırakmayacaklarını belirtti. Amatör kulüplere destek vermek için Çamaşır Yıkama Merkezi'ni açtıklarını ifade eden Akın, "Amatör Spor Haftası'nda verdiğimiz sözlerden birini daha yerine getirdik. Spor ve sporcunun yanında olan yönetim anlayışımızla şehrimizdeki her spor dalına destek vereceğiz" dedi.

"81 ilde olmayan hizmet"

Balıkesir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Metin Mengüç, Çamaşır Yıkama Merkezi hizmetinin ilk kez Balıkesir'de verilmeye başlandığını belirtirken şunları söyledi:

"Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Akın'a teşekkür ediyorum. Bu Türkiye'nin 81 ilinin hiçbir yerinde olmayan bir hizmet. Herkes evinde yıkıyordu. Açılışı yapılan bu merkez, sporcular için inanın çoğu şeyden daha önemli. Çamaşırhane hizmeti çok güzel oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ederim"

Başkan Akın, açılış programlarının ardından spor tesisinde antrenman yapan gençlerle ve onlara destek olmak için gelen yakınları ile sohbet etti. Renkli görüntülerin yaşandığı anlarda Başkan Akın, sahada maç yapan sporculara da eşlik etti. Her fırsatta halkın içinde olmaya çalışan ve her kesimin takdir ettiği Akın, gençlerle de hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Balıkesirspor'un Efsanesi Can Cangök'ün Adı Antrenman Sahasında Yaşayacak - Son Dakika

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