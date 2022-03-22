Balıklı Mahallesi'ne hizmet binası - Son Dakika
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Balıklı Mahallesi'ne hizmet binası

22.03.2022 15:05
Balıklı Mahallesi'ne hizmet binası

Kütahya'da, Balıklı Mahallesi Muhtarlık Hizmet Binası yapılan törenle, Belediye Başkanı Alim Işık tarafından açıldı.

Kütahya'da, Balıklı Mahallesi Muhtarlık Hizmet Binası yapılan törenle, Belediye Başkanı Alim Işık tarafından açıldı.

Balıklı Mahallesi Muhtarlık binası, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık'ın, girişimiyle yeni yerinde hizmet vermeye başladı. Muhtarlık hizmet binası açılışında konuşan Balıklı Mahallesi Muhtarı Ahmet Aybak, 13 yıldır muhtarlık hizmet binası olmadığını ve bu zaman zarfı içerisinde 8 tane yer değiştirdiğini ifade etti.

Muhtar Aybak, "Sağ olsun Belediye Başkanımız Prof. Dr. Alim Işık sayesinde buraya kavuştuk" dedi.

Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, göreve geldikleri günden itibaren muhtarlık binası ile ilgili talebini kendisine ilettiğini ifade etti. Başkan Işık, "Muhtarımızla birlikte birkaç yere baktık bina ile ilgili. Muhtarlar Derneğimizin de birlikte kullanabileceği ortak mekan olsun istedik. Nasip olmadı. Ben muhtarımızın 3-4 tane yer gezdiğine şahit oldum. Kendisi 13 yılda 8 defa yer değiştirmiş. Mahallemiz bizim için değerli ve kıymetli. Tüm muhtarlarımız gibi, Ahmet Aybak Muhtarımızda değerli. İmkanlarımız ölçüsünde kendisine burayı tahsis ettik. Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah yeni bina yapıldığında daha güzel bir yerde hemşehrilerimize hizmet vermeye devam edecek. Tüm muhtarlarımıza kendi mahallelerindeki hemşehrilerimizin dertlerine deva olmak için çalışmalarından dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından emeği geçenlere plaket takdimi gerçekleşti. - KÜTAHYA

Balıklı Mahallesi'ne hizmet binası

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Muhtarlık, Alim Işık, Kütahya, Muhtar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Balıklı Mahallesi'ne hizmet binası - Son Dakika


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