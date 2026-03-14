Balım'ın Umut Dolu Hikayesi

14.03.2026 14:28
Şenol ailesi, doğumda annesini kaybeden kuzuyu bebek gibi büyüterek hayata bağladı.

Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde yaşayan Şenol ailesi, doğum sırasında annesini ve kardeşlerini kaybeden "Balım" isimli kuzuyu evlerinde adeta bir bebek gibi büyüterek hayata bağladı. Küçücük bedeniyle yaşam mücadelesi veren Balım, ailenin sevgisi sayesinde yeniden güç buldu.

Yaklaşık 40 yıldır hayvancılıkla uğraşan Aysun Şenol, zorlu bir doğumun ardından hayatta kalan tek yavru olan 'Balım'ı bir an olsun yanından ayırmıyor. Doğduğu gün oldukça halsiz ve cılız olan kuzu için aile seferber olurken, Balım artık evin neşesi ve maskotu haline geldi. Annesini ve iki kardeşini kaybettikten sonra yaşamla ince bir bağ kuran Balım, Şenol ailesinin merhameti sayesinde hayata tutundu. Veteriner hekimlerin tavsiyesiyle özel mamalar alınarak biberonla beslenen küçük kuzu, üşümemesi için evin sıcak ortamında büyütülüyor. Evde rahat hareket edebilmesi ve temizlik sorunu yaşanmaması için ise Balım'a bebek bezi takılıyor. Şenol ailesi, Balım'ı yalnız bırakmıyor, çocuklar ve torunlar da küçük kuzuyla yakından ilgileniyor. Ailenin en küçük ferdi gibi görülen kuzu, evin içinde zıplayıp koşarken herkese tebessüm ettiriyor.

Yaşadıkları duygusal süreci anlatan Aysun Şenol, hayvancılıkta zaman zaman böyle acı durumlarla karşılaştıklarını belirterek, "40 yıldır hayvancılık yapıyoruz. Bazen doğumlarda komplikasyonlar oluyor. Balım'ın annesi doğumda rahatsızlanıp öldü, üç yavrudan ikisi de hayatını kaybetti. Balım çok zayıf ve halsizdi. Onu kucağımızda büyüttük. Biberonla besledik, gözümüz gibi baktık" dedi.

Balım'ın kendilerine adeta bir bebek gibi seslendiğini söyleyen Şenol, "Balım sanki 'anne' diye sesleniyor. O sesi duyunca insanın içi sızlıyor. Seviyoruz, yanımızdan hiç ayırmıyoruz" dedi.

Şenol ailesinin sevgi dolu ilgisi sayesinde her geçen gün biraz daha güçlenen Balım, Yeşilyurt Mahallesi'nin de ilgi odağı haline geldi. Küçük kuzu, hem neşesi hem de yaşama tutunma hikayesiyle görenlerin yüreğini ısıtıyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA

