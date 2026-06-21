Uluslararası Kuaförler Balkan Şampiyonası Elazığ'da başladı - Son Dakika
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Uluslararası Kuaförler Balkan Şampiyonası Elazığ'da başladı

Uluslararası Kuaförler Balkan Şampiyonası Elazığ\'da başladı
21.06.2026 13:34  Güncelleme: 13:41
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CMC Uluslararası Kuaförler Balkan Şampiyonası, Elazığ’da 13 ülkeden 390 yarışmacının katılımıyla başladı. Turnuvada saç kesimi, makyaj ve tırnak gibi kategorilerde hünerler sergileniyor.

CMC Uluslararası Kuaförler Balkan Şampiyonası Elazığ'da başladı.

CMC Uluslararası Kuaförler Balkan Şampiyonası, Elazığ ev sahipliğinde başladı. Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlen turnuvaya, İtalya, Rusya, İngiltere, İsviçre ve Azerbaycan başta olmak üzere 13 ülkeden yüzlerce yarışması katıldı. Türkiye geneli 81 ilden de olmak üzere toplam 390 yarışmacının yer aldığı turnuva büyük ilgi gördü. Çeşitli kategorilerde oluşan yarışmada yüzlerce kuaför hünerlerini sergiledi. Türkiye'de ilk defada düzenlenen turnuva kapsamında yeni nesil saç kesim ve tasarım teknikleri profesyoneller tarafından sergilenerek şehrin tanıtımına ve mesleki gelişime katkı sağlandı. Turnuvaların ardından dereceye girenlere ödüllerinin verileceği bildirildi.

Eurocup CMC Türkiye Genel Başkanı Gökhan Hamarat, "Şu an 13 ülkenin katılımıyla 21 Haziran Elazığ'da ki Balkanlar şampiyonasını düzenliyoruz. Harika bir atmosfer. Elazığ halkı burayı harika bir şekilde benimsedi. Birlik ve beraberlik şeklinde örnek il durumuna düştü. Bütün ülkeler çok mutlu. Burada ülkeler kıyasıya mücadele ediyor. 120'ye yakın yarışmacı var. Yurtdışı ve Türkiye'nin her ilinden toplamda 390 yarışmacımız var. Burada inşallah akşama doğru şampiyonlarımız belirlenecek. Buradaki şampiyona Türkiye'ye bir örnek olacak. Elazığ ilimizin kültürel ve sosyal güzelliklerini de görme fırsatımız oluyor" dedi.

Bu şampiyonanın Elazığ'da olması için büyük mücadele ettiklerini aktaran Elazığ Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonları Esnaf Odası Başkanı Nizamettin Türkoğlu, "Elazığ'ın hem ekonomik katkısına hem de dünya çapında tanıtılmasına vesile olmak için mücadele ettik. Bu tür etkinliklerin ve organizasyonların amacı, meslek aşkını daha da ilerletebilmektir. Önemli olan o sahneye girebilmek ve tozunu yutabilmektir. Gençler bizim için çok kıymetlidir. Bizim geleceğimiz onlara teslim olacak. Gençlerin burada olarak 13 ülkeden gelen yabancılarla aynı sahnede olması beni çok mutlu etti" ifadelerini kullandı.

CMC Federasyonu tarafından 13 ülkenin geldiğini belirten Organizasyon Sorumlusu Kuaför Erkan Engin, "İtalya, Romanya, Bulgaristan, Arnavutluk, Rusya, Gürcistan, Kosova, İsviçre, Kuzey Kıbrıs, İngiltere, Sırbistan ve Azerbaycan'dan 100'e yakın misafirler Elazığ'a geldi. Binlerce insanın katıldığı yarışmamızı gerçekleştiriyoruz. Bugün yarışmayı bitirdikten sonra yarın da yurtdışından ve Türkiye'nin 81 ilinden gelen misafirlerimizle gezeceğiz. Yarışmada, saç şovları, model kesimleri, makyaj ve tırnak yarışmalarımız var" cümlelerini kullandı.

Şampiyonanın açılışına; AK Parti Elazığ Milletvekilleri Prof. Dr. Erol Keleş, Ejder Açıkkapı ve Mahmut Rıdvan Nazırlı, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, AK Parti Elazığ İl Başkanı Sencer Selmanoğlu, Eurocup CMC Türkiye Genel Başkanı Gökhan Hamarat, Elazığ Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonları Esnaf Odası Başkanı Nizamettin Türkoğlu, Organizasyon Sorumlusu Erkan Engin, STK temsilcileri, kuaförler ve yarışmacılar katıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Uluslararası Kuaförler Balkan Şampiyonası Elazığ'da başladı - Son Dakika

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