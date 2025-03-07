Balkan Mahallesi'nde Su Kesintisi

BUSKİ, pazartesi günü Balkan Mahallesi Naim Süleymanoğlu Bulvarı ve civarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. Yapılan açıklamada, BUSKİ Genel Müdürlüğü İçmesuyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Nilüfer İlçesi Balkan Mahallesi Naim Süleymanoğlu Bulvarı ve civarında 10 Mart 2025 tarihinde (PAZARTESİ) 09: 00-16: 00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Vatandaşların tedbirli olması rica olunur" denildi. - BURSA