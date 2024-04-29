Balkan Rumeli Göçmenleri Konfederasyonu Heyeti Bulgaristan\'da

Yerel

Balkan Rumeli Göçmenleri Konfederasyonu Onursal Başkanı Turhan Gençoğlu Bulgaristan'ın Kırcaali Belediye Başkanı Erol Mümün, Kırcaali Belediye Başkan Yardımcıları Bayram Bayram ve Muharrem Muharrem, Hak ve Özgürlükler Hareketi Partisi Kırcaali İl Başkanı Resmi Murad, Hak ve Özgürlükler Hareketi Partisi Bursa Temsilcisi Taner Çavuş ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Balkan Rumeli Göçmenleri Konfederasyonu Onursal Başkanı Turhan Gençoğlu, "Etimiz, tırnağımız olan Bulgaristan Türklerinin tek temsilcisi olarak nitelendirdiğimiz Hak ve Özgürlükler Hareketi Partisi'nin çok değerli temsilcilerini ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Asimilasyon sırasında bulunduğumuz topraklardan kopartılarak göçe zorlanmış ve parçalanarak yaşamaya mecbur bırakılmış bir toplum olarak bu seçim gerek Bulgaristan da ve gerekse Türkiye de yaşayan kardeşlerimizin geleceği açısından çok büyük önem taşıyor.Bu yüzden her zaman bölünmeden, birlik ve beraberlik içerisinde ortak hareket ederek sorunlarımızın daha kolay çözümlenebilmesi için gerek yerel yönetimlerde ve gerekse komşumuz, dostumuz, ortak çıkarlarımız olan Bulgaristan Parlamentosu'nda söz sahibi olabilecek bir şekilde temsil edilmemiz gerekmektedir. Hak ve Özgürlükler Hareketi partimizde son zamanlarda bizlerin yanı sıra çok daha geniş kitleleri temsil edebilme amacıyla bazı önemli adımlar atıldığını da memnuniyetle gözlemlemekteyiz." diye konuştu.

Ziyarette konuşan Hak ve Özgürlükler Hareketi Partisi Kırcaali İl Başkanı Resmi Murad ise, "Seçimdeki hedefimiz milletvekili sayısını yükseltmek, parlamentoda iktidara katılmak, Bulgaristan'daki siyasi krizi aşarak, hükümet kurup bu hükümette ortak olmaktır." dedi. 9 Haziran'da yapılacak Bulgaristan Parlamento ve Avrupa Birliği seçimlerinde yurt dışında da oy kullanılabileceğini hatırlatan Murad, yurt dışında ve Türkiye'de yaşayan Bulgaristan vatandaşlarına HÖH'e destek vermeleri çağrısında bulundu. - BURSA