Balkon Korkuluklarına Sıkışan Çocuk Kurtarıldı

Kafası balkonun demir korkuluklarına sıkışan çocuk böyle kurtarıldı

BATMAN - Batman'da kafasını balkonun demir korkuluklarına sıkıştıran 6 yaşındaki çocuk itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yeni Mahalle'de 6 yaşında çocuk oyun oynarken kafasını balkon korkuluklarına sıkıştırdı. Aile ve çocuğun kendi çabası yetmeyince durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Çocuk, ekiplerin titiz çalışmasıyla kafası sıkıştığı yerden çıkartıldı.