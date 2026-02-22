Balkondaki Sevimli Köpek Mahalleyi Neşelendiriyor - Son Dakika
Balkondaki Sevimli Köpek Mahalleyi Neşelendiriyor

Balkondaki Sevimli Köpek Mahalleyi Neşelendiriyor
22.02.2026 12:19
Hayrabolu'da bir köpek balkondan caddeyi izleyerek mahalle sakinlerine mutluluk sunuyor.

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde balkondaki bir köpek, caddeyi izleyerek mahalle sakinlerinin yüzünü güldürüyor.

Uzunköprü Caddesi üzerinde bir evin birinci kat balkonunda oturan sevimli köpek, patilerini balkon korkuluğuna koyarak uzun süre caddeyi ve çevredeki hareketliliği takip ediyor. Sakin ve meraklı bakışlarıyla sokağı izleyen köpek, mahalle sakinlerinin ilgisini çekiyor.

Vatandaşlar, köpeğin bu sevimli hallerini cep telefonlarıyla kaydederek sosyal medyada paylaşıyor. Mahalle sakinleri, balkondaki sevimli dostun renk ve mutluluk kattığını belirtiyor ve artık onun mahallenin vazgeçilmez bir parçası olduğunu söylüyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

