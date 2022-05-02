Bandırma bayramlaştı - Son Dakika
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Bandırma bayramlaştı

02.05.2022 15:08
Bandırma bayramlaştı

Balıkesir'in Bandırma İlçesinde Ramazan Bayramınının 1.günü bayramlaşma töreni düzenlendi.

Balıkesir'in Bandırma İlçesinde Ramazan Bayramınının 1.günü bayramlaşma töreni düzenlendi.

Bayramlaşma törenine Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal, Bandırma Garnizon Komutanı Hv. Plt. Tuğgeneral Selahattin Akalp, Jandarma Komutanı Binbaşı Mahir Mavi, İlçe Emniyet Müdürü Soner Duran, Sahil Güvenlik Komutanı Yüzbaşı Mert Yıldırım, önceki dönem Kaymakamımız Sakarya Erenler Kaymakamı Günhan Yazar ile birlikte Belediye Meclis üyelerimiz, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, daire amirlerimiz, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, oda temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Belediye Nikah salonunda gerçekleşen bayramlaşma töreninde birer konuşma yapan Belediye Başkanı Tolga Tosun, Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Salahattin Akalp ve Kaymakam Engin Aksakal günün anlam ve önemini belirttiler.

Nikah salonundaki bayramlaşmanın ardından Bandırma şehitliği ziyaret edildi. Şehitlerin ruhuna Kuran-ı Kerim okunmasınından sonra şehitler için dua edilerek mezarlarına karanfil bırakıldı. - BALIKESİR

Bandırma bayramlaştı
Bandırma bayramlaştı
Bandırma bayramlaştı
Bandırma bayramlaştı

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Engin Aksakal, Balıkesir, Hisarcık, Bandırma, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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