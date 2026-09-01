Bandırma'da 2026-2027 Adli Yılı Başsavcı Kurt'un Konuşmasıyla Törenle Başladı - Son Dakika
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Bandırma'da 2026-2027 Adli Yılı Başsavcı Kurt'un Konuşmasıyla Törenle Başladı

Bandırma\'da 2026-2027 Adli Yılı Başsavcı Kurt\'un Konuşmasıyla Törenle Başladı
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Bandırma'da adli tatilin sona ermesiyle 2026-2027 Adli Yılı, Bandırma Adliye Binası önünde düzenlenen törenle başladı. Törene Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Olgun Kurt, hakimler, savcılar, avukatlar ve adliye personeli katıldı. Başsavcı Kurt, yeni adli yılın hayırlı olmasını dileyerek, adaletin etkin ve zamanında sağlanması için çalışmaların sürdüğünü vurguladı.

Bandırma'da adli tatilin sona ermesinin ardından 2026-2027 Adli Yılı, Bandırma Adliye Binası önünde düzenlenen törenle başladı.

Törene Bandırma Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Olgun Kurt, Bandırma Denetimli Serbestlik Müdürü Özcan Deniz, hakimler, Cumhuriyet savcıları, avukatlar, zabıt katipleri ve adliye personeli katıldı. Törende konuşan Bandırma Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Olgun Kurt, yeni adli yılın yargı camiası, Bandırma ve Türkiye için hayırlı olmasını diledi.

Kurt, vatandaşların beklentilerine en hızlı ve adil şekilde karşılık verebilmek amacıyla çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, adaletin etkin ve zamanında gerçekleşmesi için yargı mensuplarının görevlerini özveriyle yürüttüğünü söyledi.

Konuşmasında vefat eden meslektaşlarını da anan Kurt, hayatını kaybeden yargı mensuplarına Allah'tan rahmet diledi. Yeni adli yılın ülke ve Bandırma'da barış, güven ve huzurun devamına vesile olması temennisinde bulunan Kurt, hakim, Cumhuriyet savcıları, avukatlar ve tüm adliye personelinin yeni adli yılını kutladı.

Tören, konuşmanın ardından sona erdi.

Kaynak: İHA

Başsavcı, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bandırma'da 2026-2027 Adli Yılı Başsavcı Kurt'un Konuşmasıyla Törenle Başladı - Son Dakika

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