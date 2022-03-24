Bandırma' da 3 bin adet fidan dağıtıldı - Son Dakika

Dünya Ormancılık Günü Dolayısıyla Balıkesir'in Bandırma İlçesinde Orman İşletme Müdürlüğü tarafından vatandaşlara 3 bin adet Fidan Dağıtıldı

21-26 Mart Dünya Ormancılık Günü Dolayısıyla Vatandaşlara Fidan Dağıtıldı

Bandırma Orman İşletme Müdürlüğü olarak dünya ormancılık günü vesilesiyle bandırma halkına kızılcık, hünnap, yabanmersini, defne, fıstıkçamı türlerinden oluşan yakasın 3 bin adet fidan ücretsiz olarak dağıtıldı. Bandırma Orman İşletme Müdürlüğü olarak da "2022 yılında Kayacık ve Dut Lİmanı mahallelerimizde yaklaşık olarak 50 bin adet fidan dikilecek; aynı zamanda Hıdır Mahallesine de gelir getirici tür kapsamında 50 hektarlık alanda zeytin ağaçlandırılması yapacağız" diyerek açıklamada bulunuldu. Bu günümüz hem Türk ormancılığı hem de dünya ormancılığı adına hayırlı olması temennilerini ileten işletme müdürü açıklamalarını sonlandırdı. - BALIKESİR