Bandırma'da Aniden Başlayan Sağanak Yağış Serinletti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Bandırma'da Aniden Başlayan Sağanak Yağış Serinletti

Bandırma\'da Aniden Başlayan Sağanak Yağış Serinletti

Günlerdir sıcak havanın etkisinde olan Bandırma, öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağışla serinledi. Yağışın ani başlamasıyla vatandaşlar hazırlıksız yakalandı. Bandırma üzerinde geçen yağmur bulutları, dakikalar içinde şehri etkisi altına aldı. Yağışın etkisiyle şehir merkezinde hayat kısa süreliğine durma noktasına geldi. Meteoroloji yetkilileri, önümüzdeki günlerde de Bandırma ve çevresinde yağışlı havanın etkili olmaya devam edeceğini belirtti.

11.07.2024 15:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Günlerdir sıcak havanın etkisinde olan Bandırma, öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağışla serinledi.

Aniden başlayan sağanak yağış, araç sürücüleri ve yayalara zor anlar yaşattı. Yağışın ani başlamasıyla vatandaşlar hazırlıksız yakalandı. Bandırma üzerinde geçen yağmur bulutları, dakikalar içinde şehri etkisi altına aldı. Özellikle Bandırma Cumhuriyet Meydanı, İstiklal Caddesi ve Kaşif Acar Caddesi'nde yaya geçitlerinde ve yollarda su birikintileri oluştu. Hazırlıksız yakalanan yayalar, işletmelerin çadır ve tentelerine sığındılar. Araç sürücüleri ise su birikintilerinden geçerken yavaş giderek yolda yürüyen vatandaşlara su sıçramaması için dikkatli davrandılar. Şehir merkezinde etkili olan yağış, hayatı kısa süreliğine durma noktasına getirdi. Günlerdir hava sıcaklığının 32 dereceleri gördüğü şehirde, yağışla birlikte sıcaklık 19 dereceye kadar indi. Yağmurun kesilmesiyle birlikte hayat normale döndü.

Meteoroloji yetkilileri, önümüzdeki günlerde de Bandırma ve çevresinde yağışlı havanın etkili olmaya devam edeceğini belirtti. Özellikle öğle ve akşam saatlerinde yerel sağanak yağışların görülebileceği uyarısında bulunuldu. Yetkililer, vatandaşların ani hava değişimlerine karşı tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı. Ayrıca, sürücülerin yağışlı havalarda daha dikkatli olmaları ve su birikintilerine karşı dikkatli olmaları gerektiği hatırlatıldı.

Hava durumu tahminlerine göre, önümüzdeki hafta boyunca hava sıcaklıklarının 20 ila 27 derece arasında seyretmesi bekleniyor. Yağışların ise hafta sonua kadar aralıklarla devam edeceği öngörülüyor. Serin ve yağışlı hava, özellikle tarım sektörü için olumlu bir gelişme olarak değerlendirilirken, uzmanlar, uzun süreli kuraklık döneminin ardından gelen bu yağışların, toprağın nem seviyesini artırarak ürün verimliliğini olumlu yönde etkileyeceğini ifade etti.

Bandırma halkı, yaz sıcaklarının ardından gelen bu serinletici yağışlarla rahat bir nefes aldı. Ancak, yetkililer yağışların oluşturabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Tarım, Çevre, Hava Durumu, Doğa, Trafik, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bandırma'da Aniden Başlayan Sağanak Yağış Serinletti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:20 ABD enflasyonu sonrası altın tarihi zirveyi gördü ABD enflasyonu sonrası altın tarihi zirveyi gördü
15:52 Servet Yardımcı, TFF Başkan adaylığından çekildi Servet Yardımcı, TFF Başkan adaylığından çekildi
14:26 Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu fikstürü çekildi İşte ilk hafta maçları Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu fikstürü çekildi! İşte ilk hafta maçları
14:05 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Enflasyon gelecek ay yüzde 60 civarına inecek Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Enflasyon gelecek ay yüzde 60 civarına inecek
13:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail durmazsa, bölgemiz savaş riskiyle karşı karşıya kalacak Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail durmazsa, bölgemiz savaş riskiyle karşı karşıya kalacak
15:19 Balkonda uyuyan genç kız, duyduğu ses üzerine fenalaşarak hayatını kaybetti Balkonda uyuyan genç kız, duyduğu ses üzerine fenalaşarak hayatını kaybetti
15:12 Antalya’da yanlış anlaşılma kavgası Parktaki adamı döve döve katletti Antalya'da yanlış anlaşılma kavgası! Parktaki adamı döve döve katletti
14:39 Dünyanın en uzun ömürlü köyü Türkiye’de 157 yıllık yaşamın sırrını paylaştılar Dünyanın en uzun ömürlü köyü Türkiye'de! 157 yıllık yaşamın sırrını paylaştılar
14:30 Trendyol Süper Lig’de derbi haftaları belli oldu Trendyol Süper Lig'de derbi haftaları belli oldu
14:19 Ayının 122 metrelik uçurumdan attığı genç kız, hayatını kaybetti Ayının 122 metrelik uçurumdan attığı genç kız, hayatını kaybetti
14:08 Özgü Namal, yeni film projesi için saçlarını kısacık kestirip sarıya boyattı Özgü Namal, yeni film projesi için saçlarını kısacık kestirip sarıya boyattı
13:46 Kadın turistlerin cadde ortasında erkek kavgası Çevredekiler ayırmak yerine izledi Kadın turistlerin cadde ortasında erkek kavgası! Çevredekiler ayırmak yerine izledi
13:36 Lüks düşkünü Travis Swift ve sevgilisi günlük 3,3 milyon TL harcıyor Lüks düşkünü Travis Swift ve sevgilisi günlük 3,3 milyon TL harcıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2024 16:31:22. #1.13#
SON DAKİKA: Bandırma'da Aniden Başlayan Sağanak Yağış Serinletti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement