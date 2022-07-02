Bandırma'da atık su arıtma tesisinin yapımı hız kazandı

Bandırma'da Livatya Sahilinde yakında denize girilebilecek

BALIKESİR - Balıkesir'in Bandırma İlçesinde atık su arıtma tesisinde yüzde 10'luk kısmı tamamlandı. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz tesisi yerinde inceledi.

AB ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen, BASKİ sorumluluğunda; Bandırma Atık Su Arıtma tesisini Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz basın mensuplarıyla gezdi.

Balıkesir'in her noktasında temiz bir kent için çalışmalarını sürdüren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, deniz kirliliğinin engellenerek su kalitesinin iyileştirilmesi, sağlıklı ve kesintisiz içme suyunun sağlanmasına yönelik içme suyu ve Bandırma Körfezinde deniz kirliğini bitirmek için önemli adımlarından birine, 10 Milyon Euro'luk atık su arıtma tesisini yüzde 10'luk kısmı tamamlandı. Entegre Su Projesi'nin bitirilmesinden sonra tüm kanalizasyon ve fabrikaların kimyasal atıkları temizlenerek denize verilecek ve Bandırma Körfezi'nin kısa sürede kendini yenileyerek eski temiz günlerine geri dönecek.

Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü İzzet Günal "2006 yılında başlayan serüveni geçtiğimiz evreler sonrasında, Livatya sahilinde denize girilirken, balıklar tutulurken, meydana gelen kirlilikle beraber tüm cazibesini kaybetmesi, bu projenin hayali 2019 yılında hayata geçti. Bandırma'da geçtiğimiz yıllar müsilajla beraber, Marmara Denizine kıyısını olan tüm iller etkisini gördü. Bu tesisin yüzde 90'lık kısmının finansmanını tamamen hibe ile yüzde 10'luk kısmını da öz kaynaklarla karşılanacak olan 175 kişi kapasiteli, saniyede 23 bin metre küp kapasiteli günlük ileri dereceli biyolojik atık su arıtma tesisi, solar kurutma tesisi, geri kazanım üniteleriyle beraber Bandırma'nın atık su sorununu çözerek Livatya Sahili eski günlerine kavuşturacağız " dedi.

Tesisin tamamlanmasıyla birlikte ilçede uzun yıllardır yaşanan kanalizasyon ve atık su bertaraf sorunları çözüme kavuşmuş olacak, Bandırma Körfezi kirlilikten kurtulacak, Marmara Denizi'ni kirleten unsurlar ortadan kaldırılacak. Atık su tesisinin bilgilendirme ve ziyaretin ardından Çöp terfi istasyonuna ve içme suyun depolanma ve dağıtım tesisine geçilerek bilgilendirmelerde bulunuldu.