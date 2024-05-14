Bandırma'da Çiftçiler Günü Pilav Hayrı - Son Dakika
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Bandırma'da Çiftçiler Günü Pilav Hayrı

Bandırma\'da Çiftçiler Günü Pilav Hayrı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, 14 Mayıs Çiftçiler Günü dolayısıyla Bandırma Ziraat Odası tarafından düzenlenen etkinlikte pilav hayrı yapıldı. Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal, çiftçiler, üreticiler, muhtarlar ve vatandaşların katıldığı etkinlikte çiftçilerin önemi vurgulandı ve dualar edildi.

14.05.2024 16:46
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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, 14 Mayıs Çiftçiler Günü dolayısıyla Bandırma Ziraat Odası tarafından düzenlenen etkinlikte pilav hayrı yapılarak dualar edildi.

Bandırma Ziraat Odası, 14 Mayıs Çiftçiler Günü kapsamında pilav hayrı gerçekleştirdi. Ziraat Odası önünde yapılan hayra; Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal, çiftçiler, üreticiler, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Dua okunmasıyla başlayan programda konuşma yapan Bandırma Kaymakamı Aksakal, "İnsanoğlunun ihtiyacı olan gıda alanında gerçek üretimi yapan çiftçilerimizdir. Çiftçilerimizin, yapmış oldukları faaliyetlerin ne kadar değerli ve kıymetli olduğunu biliyoruz. Bandırma'da çiftçilerimizin günü dolayısıyla düzenlenen pilav hayrı etkinliği için Ziraat Oda Başkanı Süleyman Dönmez'e çok teşekkür ediyorum. Üretimlerin bereketli ve hayırlı olmasını diliyor çiftçilerimizin 14 Mayıs Çiftçiler Günü'nü kutluyorum" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bandırma'da Çiftçiler Günü Pilav Hayrı - Son Dakika

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