Bandırma\'da Çiftçiler Günü Pilav Hayrı

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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, 14 Mayıs Çiftçiler Günü dolayısıyla Bandırma Ziraat Odası tarafından düzenlenen etkinlikte pilav hayrı yapılarak dualar edildi.

Bandırma Ziraat Odası, 14 Mayıs Çiftçiler Günü kapsamında pilav hayrı gerçekleştirdi. Ziraat Odası önünde yapılan hayra; Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal, çiftçiler, üreticiler, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Dua okunmasıyla başlayan programda konuşma yapan Bandırma Kaymakamı Aksakal, "İnsanoğlunun ihtiyacı olan gıda alanında gerçek üretimi yapan çiftçilerimizdir. Çiftçilerimizin, yapmış oldukları faaliyetlerin ne kadar değerli ve kıymetli olduğunu biliyoruz. Bandırma'da çiftçilerimizin günü dolayısıyla düzenlenen pilav hayrı etkinliği için Ziraat Oda Başkanı Süleyman Dönmez'e çok teşekkür ediyorum. Üretimlerin bereketli ve hayırlı olmasını diliyor çiftçilerimizin 14 Mayıs Çiftçiler Günü'nü kutluyorum" dedi. - BALIKESİR