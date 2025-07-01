Bandırma'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı çoşkuyla kutlandı - Son Dakika
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Bandırma'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı çoşkuyla kutlandı

Bandırma\'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı çoşkuyla kutlandı
01.07.2025 12:05  Güncelleme: 12:07
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1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 99. yıl dönümü törenle kutlandı.

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 99. yıl dönümü törenle kutlandı.

Bandırma Bölge Liman Başkanlığı'ndan Yönetim Hizmetleri Şube Müdürü Mustafa Yalçın, günün anlam ve önemini belirten konuşmasında, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın Ulu Önder Atatürk'ün Türk milletine armağan ettiği en büyük değerlerden biri olduğunu vurguladı. Yalçın "Bugün burada, Türk milletinin denizlerdeki bağımsızlık hakkını tüm dünyaya ilan ettiği anlamlı bir günü; 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı kutlamak üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. 1 Temmuz 1926'da kabul edilen Kabotaj Kanunu, yalnızca bir hukuki düzenleme değil, aynı zamanda bağımsızlık mücadelesinin denizlerdeki simgesi olmuştur. Osmanlı döneminde, özellikle 1838 Balta Limanı Ticaret Antlaşması ve sonrasında verilen kapitülasyonlarla yabancı devletler Osmanlı limanlarında serbestçe ticaret yapma hakkı kazanmış, bu durum uzun yıllar boyunca Türk denizciliğini sekteye uğratmıştır. Piri Reis'in haritaları, denizlere yalnızca güçle değil, ilimle de hükmettiğimizin en önemli kanıtıdır. Bugün Türk denizciliği; balıkçısından ticaret filosuna, tersanelerinden donanmasına kadar denizlerde güçlü bir şekilde varlık göstermektedir. Denizcilerimiz sadece ulaşım ve ticaret değil, deniz güvenliği ve deniz kaynaklarının korunması gibi hayati alanlarda da büyük sorumluluklar üstlenmektedir. Bizlere düşen görev; bu bilinçle hareket etmek, bu mücadeleye destek vermek ve gelecek nesillerin denizciliği yalnızca bir meslek değil, bir milli ideal olarak görmesini sağlamaktır. ve son olarak, denizlerin Türk milleti için taşıdığı anlamı bizlere öğreten büyüklerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. Kılıcıyla olduğu kadar aklıyla da denizleri fetheden büyük amiral Barbaros Hayrettin Paşa'yı, zaferleri asırları aşan Turgut Reis'i, ufukları haritalayan ve enginleri bilimle donatan Piri Reis'i, adını kıtalar ötesine taşıyan deniz kurdu Oruç Reis'i, fırtınalarda sarsılmayan, düşman karşısında eğilmeyen Türk iradesini temsil eden Uluç Ali Reis'i, Seydi Ali Reis'i, Çaka Bey'i ve bağımsızlığımızın mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü sonsuz bir şükranla anıyor; isimleri bilinen ya da bilinmeyen tüm kahraman Türk denizcilerine selam gönderiyoruz.

Sizler ki mavi sularda tarih yazdınız; bizler ki izinizden yürümeye ant içtik. Bugün de, yarın da Türk bayrağının dünyanın dört bir yanında onurla dalgalanması dileğiyle. 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramımız kutlu olsun" dedi.

Törene, Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Esat Çetin, Belediye Başkanı Dursun Mirza, Bandırma Liman Başkanı Kürşat Ayıldız ve bazı daire müdürleri katıldı. Çelenklerin Atatürk Anıtı'na sunulmasının ardından, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve deniz şehitleri anısına saygı duruşunda bulunuldu. Kutlamalar kapsamında, sahil güvenlik ekipleri ve protokol üyeleri denize açılarak, deniz şehitleri anısına denize çelenk bıraktı. Liman Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinlikler çerçevesinde lokma hayrı gerçekleştirilecek ve balık halinde balık ekmek ikramında bulunulacak. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Kabotaj Bayramı, Denizcilik, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bandırma'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı çoşkuyla kutlandı - Son Dakika

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