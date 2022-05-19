Bandırma'da dün etkili olan fırtına ve yağış, yerini güneşli havaya bıraktı - Son Dakika
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Bandırma'da dün etkili olan fırtına ve yağış, yerini güneşli havaya bıraktı

19.05.2022 18:05

Bandırma'da dün etkili olan fırtına ve yağış, yerini güneşli havaya bıraktı Balıkesir'in Bandırma ilçesinde dün etikili olan fırtınalı ve yağışlı havanın ardından bugün ise yaz yaşanıyor.

Bandırma'da dün etkili olan fırtına ve yağış, yerini güneşli havaya bıraktı

BALIKESİR - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde dün etikili olan fırtınalı ve yağışlı havanın ardından bugün ise yaz yaşanıyor. Güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar sahile akın etti.

Güneşli havadan istifade eden aileler çocuklarını parklarda eğlendirdiler. Amatör olta balıkçıları ise mendirekte güneşin keyfini balık tutararak çıkardılar. Meteoroloji yetkililerince Bandırma ve çevresinde önümüzdeki üç gün yağış beklenmediği ve hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyredeceği belirtildi.

Bandırma'da dün etkili olan fırtına ve yağış, yerini güneşli havaya bıraktı
Bandırma'da dün etkili olan fırtına ve yağış, yerini güneşli havaya bıraktı
Bandırma'da dün etkili olan fırtına ve yağış, yerini güneşli havaya bıraktı
Bandırma'da dün etkili olan fırtına ve yağış, yerini güneşli havaya bıraktı

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Kaynak: İHA

Balıkesir, Fırtına, Güneşli, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bandırma'da dün etkili olan fırtına ve yağış, yerini güneşli havaya bıraktı - Son Dakika


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