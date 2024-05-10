Bandırma'da Engelliler Haftası Töreni Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Bandırma'da Engelliler Haftası Töreni Gerçekleştirildi

Bandırma\'da Engelliler Haftası Töreni Gerçekleştirildi

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle resmi tören düzenlendi. Törene Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal, Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza ve diğer yetkililer katıldı. Tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Barış Demir'in konuşmasıyla devam eden törende, Bandırma Engelliler Derneği tarafından Halk oyunları gösterisi düzenlendi.

10.05.2024 13:12  Güncelleme: 13:14
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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle resmi tören gerçekleşti.

"10-16 Mayıs Engelliler Haftası" nedeniyle Cumhuriyet Meydanı'nda resmi tören gerçekleştirildi. Törene Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal, Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Barış Demir, Kent ve sivil toplum kuruluşları katıldı.

Bandırma'da özel bireyleri temsil eden derneklerin Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Barış Demir yaptı. Demir konuşmasında, "Engelliler Haftası, 10 Mayıs ile 16 Mayıs arasında, Birleşmiş Milletler'e üye ülkelerde aynı tarihlerde kutlanan özel bir haftadır. Bu haftanın amacı; engellilerin sorunlarına dikkat çekmek, toplumsal yaşama tam ve diğer bireylerle eşit katılımlarını sağlama konusunda gerekli adımları atmak ve en nihayetinde onları daha iyi anlayabilmektir. Bizler "Yaradılanı severim Yaradandan ötürü" diyen Yunus Emre'lerin torunları olarak özel durumu olan bireylere destek olma konusunda tüm dünyada en önde olması gereken bir toplumuz. Bizler; kendimizin ya da bir yakınımızın, özel bireylerin yerinde olabileceği gerçeğinin farkında olmalı ve empati yanımızı güçlü tutarak yaşamalıyız. Özetle; sadece bir gün ya da bir hafta değil geride kalan her gün ve her haftada bu hissiyatta olmalı, bunu hissetmeli, idrakine varmalı ve hep birlikte umutla baktığımız bir gelecek inşa edebilmeliyiz. Bu noktada, sorunların çözümünde birlik ve beraberlik içinde olmanın önemini vurgulamak istiyor, tüm engelli vatandaşlarımıza ve onların çok kıymetli ailelerine huzurlu, sağlıklı ve başarı dolu güzel günler diliyor, hassasiyet göstererek katılım sağladığınız için teşekkürlerimi sunuyorum"dedi.

Konuşmanın ardından, Bandırma Engelliler Derneğinin özel özel bireyler Halk oyunları gösterisi düzenledi ve tören sona erdi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bandırma'da Engelliler Haftası Töreni Gerçekleştirildi - Son Dakika

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