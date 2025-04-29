Bandırma\'da Fırtına Hayatı Olumsuz Etkiledi

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkili oldu.

Balıkesir Valiliği'nin günler öncesinden yaptığı meteorolojik uyarının ardından Bandırma ve çevresinde etkili olan fırtına, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Marmara Denizi üzerinde başlayan ve karada da şiddetini artıran rüzgar, şehir merkezinde ağaçların devrilmesine yol açtı. Zaman zaman saatte 75 kilometreyi aşan rüzgar nedeniyle vatandaşlar sokakta yürümekte güçlük çekti.

Ağaçların devrilmesi bazı kaldırım yollarını kapatırken, rüzgarın etkisiyle özellikle zayıf kök yapısına sahip ya da kurumuş ağaçlar kökünden söküldü. Belediye ekipleri sabah saatlerinden itibaren devrilen ağaçları kaldırmak için yoğun mesai harcadı.

Fırtına, deniz ulaşımını da etkiledi. Bandırma Körfezi'nde yük taşımacılığı yapan bazı gemiler açık alanda demirlemek zorunda kaldı. Balıkçı tekneleri ise güvenlik gerekçesiyle denize açılmadı. Liman çevresinde alınan önlemler artırıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, 30 Nisan Çarşamba gecesi itibarıyla etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Balıkesir Valiliği tarafından yapılan açıklamada ise özellikle denizciler ile kıyı bölgelerinde yaşayan vatandaşların kuvvetli rüzgar ve fırtınaya karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği vurgulandı. - BALIKESİR