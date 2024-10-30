Bandırma\'da İkinci Kent Lokantası Açıldı

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(BANDIRMA)- Bandırma Belediyesi, Cumhuriyet'in ilanının 101'inci yılında, ilçedeki ikinci Kent Lokantası'nı hizmete açtı.

Bandırma Belediyesi, Cumhuriyet Bayramı'nda ilçedeki ikinci Kent Lokantası'nı hizmete açtı. Belediye Başkanı Dursun Mirza, açılışta yaptığı konuşmada, bu tür sosyal projelerin, vatandaşların ekonomik koşullarına destek olmayı amaçladığını belirterek, "Kent Lokantası projesi, sağlıklı ve kaliteli yemekleri ekonomik bir şekilde sunarak hemşehrilerimizin yanında olmamızı sağlıyor. 2. Kent Lokantamızla daha fazla vatandaşımıza ulaşacağız" dedi.

Menüsünde ev yapımı, sağlıklı ve lezzetli yemeklerin yer aldığı lokanta, sabah 07.00'de çorba servisiyle açılıyor ve akşam 19.00'a kadar hizmet vermeye devam ediyor.