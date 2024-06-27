Bandırma'da Kadın Kaynakçılar Yetiştiriyoruz Projesi Başlatıldı - Son Dakika
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Bandırma'da Kadın Kaynakçılar Yetiştiriyoruz Projesi Başlatıldı

Bandırma\'da Kadın Kaynakçılar Yetiştiriyoruz Projesi Başlatıldı

Bandırma Ticaret Odası tarafından başlatılan proje kapsamında Bandırma'da kadınlara yönelik 'Kadın Kaynakçılar Yetiştiriyoruz' projesi başlatıldı. Proje kapsamında kadın katılımcılara Çelik Kaynakçılığı eğitimi verilecek ve kurs sonunda Milli Eğitim Bakanlığı'ndan onaylı 'Çelik Kaynakçısı' belgesi alabilecekler. Başvuruların 29 Ağustos 2024 tarihine kadar Bandırma Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'ne yapılması gerekmektedir.

27.06.2024 16:05
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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, Bandırma Ticaret Odası tarafından başlatılan proje kapsamında Bandırma'da kadınlara yönelik "Kadın Kaynakçılar Yetiştiriyoruz" projesini başlattı.

Bandırma'da kadın istihdamına yönelik çalışmalar ve projeler geliştiren Bandırma Ticaret Odası, yeni bir projeye daha imza attı. Daha önce kadınlar için düzenlenen eğitim programlarına bir yenisi daha eklenerek "Kadın Kaynakçılar Yetiştiriyoruz" projesi başlatıldı. Bandırma Ticaret Odası ve Bandırma İlçe Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde düzenlenen proje kapsamında kadın katılımcılara Çelik Kaynakçılığı eğitimi verilecek. 400 saat sürecek olan kurs sonunda kadın katılımcıların Milli Eğitim Bakanlığı'ndan onaylı "Çelik Kaynakçısı" belgesine sahip olacak. Eylül- ekim ayları içinde başlaması planlanan kurs için başvuruların 29 Ağustos 2024 tarihine kadar Bandırma Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'ne yapılması gerektiği kaydedildi. Kadınları iş imkanı sağlayarak istihdama katmak ve cesaret vermek amacıyla düzenlenen program a katılmak isteyenlerin okuryazar, 18 yaşını doldurmuş ve sağlık durumunun elverişli olması isteniyor. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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