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Bandırma'da Karacabey'in liman ve balıkçılık faaliyetleri konuşuldu - Son Dakika

Bandırma'da Karacabey'in liman ve balıkçılık faaliyetleri konuşuldu

02.02.2022 11:19
Bandırma'da Karacabey'in liman ve balıkçılık faaliyetleri konuşuldu

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Bandırma Liman Başkanı Kürşad Ayyıldız ile bir araya geldi.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Bandırma Liman Başkanı Kürşad Ayyıldız ile bir araya geldi.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, geçtiğimiz günlerde Ankara'da birtakım ziyaretler gerçekleştirmiş ve ilçedeki balıkçılık ve liman faaliyetleri ile ilgili önemli isimlerle bir araya gelmişti.

Özkan son olarak, Bandırma Liman Başkanlığına giderek Liman Başkanı Kürşad Ayyıldız ile bir araya geldi. Gerçekleşen görüşmede, Karacabey'deki liman faaliyetleri hakkında çeşitli konularda değerlendirmelerde bulunulurken, ilçenin sahil bölgesi hakkında da istişareler yapıldı.

Başkan Ali Özkan, "Karacabey Belediyesi olarak, 3T vizyonumuzla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bilindiği üzere Karacabey, coğrafi avantajları ile gerçekten çok önemli potansiyele sahip. İstanbul- İzmir otoyolunun kilit noktasında yer alan şehrimiz, limanlara yakınlığıyla da öne çıkıyor. Ayrıca hızlı tren güzergahında olması, TEKNOSAB, ekolojik çeşitliliği ve turizm potansiyelini de dikkate aldığımızda Karacabey, her geçen gün daha da önemli hale geliyor. Bununla birlikte, Marmara kıyısındaki liman ve balıkçılık faaliyetlerini de çok önemsiyoruz. Bandırma Liman Başkanı Kürşad Ayyıldız ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Nazik ev sahipliği için kendisine teşekkür ediyorum" dedi. - BURSA

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Balıkçılık, Ali Özkan, Karacabey, Liman, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bandırma'da Karacabey'in liman ve balıkçılık faaliyetleri konuşuldu - Son Dakika


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