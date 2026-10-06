Bandırma'da kestane sezonu açıldı, kebabın kilosu bin lirayı buldu - Son Dakika
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Bandırma'da kestane sezonu açıldı, kebabın kilosu bin lirayı buldu

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Bandırma\'da kestane sezonu açıldı, kebabın kilosu bin lirayı buldu
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Bandırma'da havaların soğumasıyla kestane sezonu açıldı; kestane kebabının kilogram fiyatı bin liraya kadar yükseldi. Mısır sezonu bittikten sonra tezgah açan seyyar satıcılar, kestaneye ilginin başladığını fakat fiyatların vatandaşları düşündürdüğünü aktarıyor.

Havaların soğumasıyla birlikte kış aylarının vazgeçilmez lezzeti kestane, Bandırma'da tezgahlardaki yerini aldı. Yeni sezon kestaneler satışa sunulurken, kestane kebabının kilogram fiyatı bin liraya kadar yükseldi.

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte vatandaşların kış aylarında severek tükettiği sıcak kestane kebabı, Bandırma'da yeniden satışa sunulmaya başladı. Seyyar satıcıların tezgahlarında yerini alan mis kokulu kestane, soğuk havalarda vatandaşların ilgisini çekiyor. Ancak kestaneyi seven vatandaş bu yıl fiyatı görünce adeta elini cebine götürmekte zorlanıyor. Yaklaşık 30 yıldır Bandırma Cumhuriyet Meydanı'nda seyyar mısır ve kestane satan Hakkı Bolat, mısır sezonunun sona ermesiyle birlikte kestane satışına başladıklarını söyledi.

Yeni sezon kestane fiyatlarının geçen yıla göre yükseldiğini belirten Bolat, "Mısır sezonu sona erdi, kestane sezonu başladı. Bu yıl kestane kebabının kilosunu bin liradan satışa sunuyoruz. Havaların soğumasıyla birlikte kestaneye ilgi başladı ancak fiyatlar vatandaşları düşündürüyor" dedi.

Öte yandan güncel piyasa verilerinde çiğ kestanenin toptan kilogram fiyatı Türkiye genelinde yaklaşık 259 ila 330 lira seviyesinde olduğunu açıklandı.

Kaynak: İHA
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