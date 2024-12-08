Bandırma\'da Pastacılık Kursu İle Geleneksel Lezzetler Yaşatılıyor

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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Bandırma Halk Eğitimi Merkezi, geleneksel Türk mutfağının vazgeçilmez tatlarını yaşatmak ve meslek sahibi bireyler yetiştirmek amacıyla düzenlediği kurslarla dikkat çekiyor.

124 saatlik pastacılık çırağı kursuna katılan 16 kursiyer, baklava yapımı gibi geleneksel lezzetleri öğrenerek önemli bir başarıya imza attı.

Bandırma Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Ahmet Özdemir, kursiyerlerle bir araya gelerek başarılarından dolayı onları tebrik etti. Kursların devam edeceğini belirten Özdemir, merkezin farklı alanlarda kursiyerleri meslek sahibi yapmayı sürdürdüğünü ifade etti. Özdemir, "Yeni açılan aşçılık atölyemizde 124 saatlik pastacılık çırağı kursuna katılan 16 kursiyerimiz var. Kursiyerlerimiz, aldıkları belgelerle meslek sahibi olma yolunda ilerliyor. Bu belgeler sayesinde iş yerlerinde çalışabilecek, hatta kendi işletmelerini açabilecekler. Ayrıca, hobi olarak açılan kurslarımızın yanı sıra ekonomiye ve üretime dönük eğitimlerimizle de istihdama katkı sağlıyoruz" dedi.

Gelenekten geleceğe Türk baklavası

Kursun gastronomi bölümü öğretmeni Tuğba Baysal ise kursiyerlerin unlu mamullerden pasta süslemelerine kadar geniş bir yelpazede eğitim aldığını vurguladı. Baysal, "Baklava gibi geleneksel Türk mutfağının önemli lezzetlerini kursiyerlerimize öğretiyoruz. Bunun yanı sıra kurabiye, mayalı ürünler ve pasta çeşitleri gibi birçok ürünü de yapmayı öğreniyorlar. 31 Aralık'a kadar sürecek bu kurs sonunda 16 kursiyerimiz pastacı çırağı belgesi alacak. Bu belge, kursiyerlerimizin sektörde çalışabilmelerine ve ustalık belgesine kadar ilerleyebilmelerine imkan sağlayacak" diye konuştu.

Bandırma Halk Eğitimi Merkezi'nde düzenlenen bu kurslar, hem aile bütçesine katkı sağlamak hem de istihdama yönelik önemli bir adım atmak isteyen bireyler için büyük bir fırsat sunuyor. Gelenekten geleceğe uzanan bu çalışmalar, Türk mutfağının lezzetlerini yaşatırken mesleki eğitime de destek oluyor. - BALIKESİR