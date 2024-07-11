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Bandırma'da sağanak yağış serinlik getirdi

BALIKESİR - Günlerdir sıcak havanın etkisinde olan Bandırma, öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağışla serinledi.

Aniden başlayan sağanak yağış, araç sürücüleri ve yayalara zor anlar yaşattı. Yağışın ani başlamasıyla vatandaşlar hazırlıksız yakalandı. Bandırma üzerinde geçen yağmur bulutları, dakikalar içinde şehri etkisi altına aldı. Özellikle Bandırma Cumhuriyet Meydanı, İstiklal Caddesi ve Kaşif Acar Caddesi'nde yaya geçitlerinde ve yollarda su birikintileri oluştu. Hazırlıksız yakalanan yayalar, işletmelerin çadır ve tentelerine sığındılar. Araç sürücüleri ise su birikintilerinden geçerken yavaş giderek yolda yürüyen vatandaşlara su sıçramaması için dikkatli davrandılar. Şehir merkezinde etkili olan yağış, hayatı kısa süreliğine durma noktasına getirdi. Günlerdir hava sıcaklığının 32 dereceleri gördüğü şehirde, yağışla birlikte sıcaklık 19 dereceye kadar indi. Yağmurun kesilmesiyle birlikte hayat normale döndü.

Meteoroloji yetkilileri, önümüzdeki günlerde de Bandırma ve çevresinde yağışlı havanın etkili olmaya devam edeceğini belirtti. Özellikle öğle ve akşam saatlerinde yerel sağanak yağışların görülebileceği uyarısında bulunuldu. Yetkililer, vatandaşların ani hava değişimlerine karşı tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı. Ayrıca, sürücülerin yağışlı havalarda daha dikkatli olmaları ve su birikintilerine karşı dikkatli olmaları gerektiği hatırlatıldı.

Hava durumu tahminlerine göre, önümüzdeki hafta boyunca hava sıcaklıklarının 20 ila 27 derece arasında seyretmesi bekleniyor. Yağışların ise hafta sonua kadar aralıklarla devam edeceği öngörülüyor. Serin ve yağışlı hava, özellikle tarım sektörü için olumlu bir gelişme olarak değerlendirilirken, uzmanlar, uzun süreli kuraklık döneminin ardından gelen bu yağışların, toprağın nem seviyesini artırarak ürün verimliliğini olumlu yönde etkileyeceğini ifade etti.

Bandırma halkı, yaz sıcaklarının ardından gelen bu serinletici yağışlarla rahat bir nefes aldı. Ancak, yetkililer yağışların oluşturabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti.