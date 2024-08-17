Bandırma'da Tatlı Satıcısı Elektrikli Araba Sistemi Kurdu - Son Dakika
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Yerel

Bandırma'da Tatlı Satıcısı Elektrikli Araba Sistemi Kurdu

Bandırma\'da Tatlı Satıcısı Elektrikli Araba Sistemi Kurdu

18 yıldır tatlı işiyle uğraşan Adanalı Mustafa Türkmen, seyyar aracına elektrikli sistem yaparak motosiklet mantığıyla işleyen bir sistem kurdu. Arabasının ağırlaşması nedeniyle işlerini kolaylaştırmak için bu projeyi hayata geçiren Türkmen, tatlılarını Şehit Süleyman Bey Caddesi'nde müşterilerine sunmaya devam ediyor.

17.08.2024 10:52
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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 18 yıldır tatlı işiyle meşgul olan Adanalı Mustafa Türkmen, seyyar aracına elektrikli sistem yaparak motosiklet mantığıyla işleyen bir sistem kurdu.

Bandırma'da yıllardır tatlıseverlerin damak tadına hitap eden Adanalı Mustafa Türkmen, inovatif fikirlerle işlerini geliştirmeye devam ediyor.

Seyyar arabasında hergün taze tulumba, halka ve Şam tatlıları satan Türkmen, hijyen standartlarına uygun olsun diye kromdan imal ettiği seyyar arabası ağırlaşınca, işlerini kolaylaştırmak için elektrikli bir sistem entegre etmeye karar verdi. Elektrik işlerinden anlayan bir arkadaşıyla bu projeyi hayata geçirerek aracına motosiklet mantığıyla işleyen bir sistem kurdu.

18 yıldır Şehit Süleyman Bey Caddesi'nde tatlı satışı yapan Türkmen, kilosu 150 liradan sunduğu tulumba tatlılarıyla müşterilerinden tam not alırken, yenilikçi yaklaşımıyla da dikkat çekiyor. "Tatlı lezzetlerin hepsini bir tutam teknolojiyle servis ediyorum" diyen Türkmen, tatlılarını Şehit Süleyman Bey Caddesi'nde tatlıseverlerin beğenisine sunmaya devam ediyor.

Şarjın 4 gün boyunca yettiğini ifade eden Türkmen Adanalı tatlıcı Mustafa Türkmen "Bandırma'da 18 yıldır tatlı imalatı ve satışı yapıyorum. Seyyar olarak ürettiğim tulumba, halka ve Şam tatlılarını satıyorum. Seyyar arabamın hijyenik olması için kromdan imal ettim, ancak krom demirden daha ağır olduğu için arabam ağırlaştı. İmal ettiğim tatlıları sattığım yere arabayı çekmekte zorluk yaşamaya başladım. Bu nedenle aracı daha kolay kullanmak için elektrikli bir sistem yapmayı düşündüm. Elektrik işinden anlayan bir arkadaşımla bu sorunu çözdük; aracın ön tekerine, elektrikli motosikletlerdeki gibi bir sistemi monte ettik. Araç, motosiklet mantığıyla çalışıyor. Tulumba tatlısını kilosu 150 liradan satıyorum ve 18 yıldır Şehit Süleyman Bey Caddesi üzerinde satış yapıyorum" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bandırma'da Tatlı Satıcısı Elektrikli Araba Sistemi Kurdu - Son Dakika

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