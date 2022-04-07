Bandırma'da yağmur etkili oluyor - Son Dakika
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Bandırma'da yağmur etkili oluyor

07.04.2022 18:55

Bandırma'da yağmur etkili oluyor Meteorolojinin kuvvetli yağış uyarısında bulunduğu Balıkesir'in Bandırma İlçesinde zaman zaman etkisini arttıran yağmur etkili oluyor.

Bandırma'da yağmur etkili oluyor

BALIKESİR - Meteorolojinin kuvvetli yağış uyarısında bulunduğu Balıkesir'in Bandırma İlçesinde zaman zaman etkisini arttıran yağmur etkili oluyor.

Bandırma öğleden sonra etkili olan sağanak yağış sebebiyle cadde ve sokaklar göle döndü.Bandırma'da öğle sonra başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Zaman zaman şiddetini artıran yağmur sebebiyle cadde ve sokaklar göle döndü. Kanalizasyon mazgalları taştı. Yağmura dışarıda yakalanan vatandaşlar ise kapalı yerlere sığınmaya çalıştı. Yağmur yüzünden trafikte de aksamalar oldu. Yolda biriken sular sebebiyle sürücüler, zor anlar yaşadı. İlçenin ana caddesinde uzun araç kuyrukları oluştu. Meteoroloji yetkililerince yağışın bugün etkili olduktan sonra yarın sabah saatlerinde bölgeyi terk edeceği ve hafta sonu yağış beklenmediği belirtildi.

Bandırma'da yağmur etkili oluyor
Bandırma'da yağmur etkili oluyor
Bandırma'da yağmur etkili oluyor

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Balıkesir, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bandırma'da yağmur etkili oluyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bandırma'da yağmur etkili oluyor - Son Dakika
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