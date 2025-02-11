Bandırma'da Yol Çöktü, Trafik Aksadı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Bandırma'da Yol Çöktü, Trafik Aksadı

Bandırma\'da Yol Çöktü, Trafik Aksadı

Bandırma'da beton duvarda çökme oldu; trafik yan yoldan kontrollü yönlendiriliyor.

11.02.2025 14:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, 6. Ana Jet Üs Komutanlığı önündeki Bat-Çık yolun beton duvarında çökme meydana geldi. Yağmur sularının duvarda şişmeye neden olduğu tahmin edilirken, bölgedeki trafik güvenliği için önlemler alındı.

Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü 146. Şube Şefliği, olayın ardından hızla müdahalede bulunarak trafiği yan yoldan kontrollü şekilde yönlendirdi. Yetkililer, ilk olarak trafik akışını güvenli hale getirdikten sonra çökme nedenini tespit etmek için çalışmalarına başladı. Olayın ardından özellikle sabah ve akşam iş saatlerinde yoğun trafik nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. Çanakkale ve Bursa istikametine giden sürücüler ile Bandırma şehir içi trafiğini kullananlar, bölgede gecikmeler yaşadı.

Ekipler, hasar gören duvarın onarımını en kısa sürede tamamlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Yetkililer, yolun normale dönmesi için yoğun çaba harcandığını belirtti. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Güvenlik, Bandırma, 3-sayfa, trafik, Çevre, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bandırma'da Yol Çöktü, Trafik Aksadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:45 Bakanlık listeyi yeniledi İşte sucuğa at ve eşek eti karıştıran firmalar Bakanlık listeyi yeniledi! İşte sucuğa at ve eşek eti karıştıran firmalar
15:42 Bayram öncesi milyonlarca emekliye müjde Bayram öncesi milyonlarca emekliye müjde
15:39 Meteoroloji saat verdi: İstanbul’da asıl kar yağışı 18.00’de başlayacak Meteoroloji saat verdi: İstanbul'da asıl kar yağışı 18.00'de başlayacak
14:50 İmamoğlu’nun beklediği an CHP lideri Özel’in sözleri parti grubunu ayağa kaldırdı İmamoğlu'nun beklediği an! CHP lideri Özel'in sözleri parti grubunu ayağa kaldırdı
14:02 Anneleri tarafından öldürülen çocukların babası: Hastaneye götürecektik, yetişemedik Anneleri tarafından öldürülen çocukların babası: Hastaneye götürecektik, yetişemedik
23:06 Mourinho’dan Türk futbolu için olay yaratacak sözler Mourinho'dan Türk futbolu için olay yaratacak sözler
22:52 Alperen Şengün’den bomba Fenerbahçe itirafı Alperen Şengün'den bomba Fenerbahçe itirafı
22:24 Adıyaman’da köylüler, beton santraline karşı eylem düzenledi Adıyaman'da köylüler, beton santraline karşı eylem düzenledi
22:19 Kadıköy sahilinde bulunan ceset, kayıp kardeşlerden Velat Can’a ait çıktı Kadıköy sahilinde bulunan ceset, kayıp kardeşlerden Velat Can'a ait çıktı
22:18 Trabzonspor, Eyüpspor’u sahasında 1-0 yendi Trabzonspor, Eyüpspor'u sahasında 1-0 yendi
22:16 Görevden alınan özel yetkili savcı Trump’ı dava etti Görevden alınan özel yetkili savcı Trump'ı dava etti
21:55 Görüşmeler başladı: Beşiktaş’tan sürpriz bir transfer hamlesi daha Görüşmeler başladı: Beşiktaş'tan sürpriz bir transfer hamlesi daha
21:13 UEFA’dan Halil Umut Meler’e görev UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2025 17:35:20. #1.11#
SON DAKİKA: Bandırma'da Yol Çöktü, Trafik Aksadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.